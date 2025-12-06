Calendario Mondiali 2026, tutto l'elenco delle partite e degli stadi: dove potrebbe giocare l'Italia

Dopo il sorteggio dei gironi del Mondiale 2026 , avvenuto a Washington, è stato il turno del ' Reveal Show' , altro evento FIFA fondamentale nel cammino verso la prossima Coppa del Mondo. Sul palco Gianni Infantino e alcune leggende, come Ronaldo e Francesco Totti , hanno svelato il calendario completo del Mondiale 2026 , con date e orari di tutte le partite.

Mondiali 2026, il possibile calendario dell'Italia in caso di qualificazione

L'Italia è stata virtualmente inserita nel girone B con Canada, Svizzera e Qatar. Nel gruppo è stato inserito per il momento il 'Playoff Uefa A', che oltre agli azzurri comprende Irlanda del Nord, Galles e Bosnia. Se riuscirà a qualificarsi, questo sarebbe il calendario del girone dell'Italia:

1ª giornata: venerdì 12 giugno, ore 21 italiane (Toronto Stadium), contro il Canada

2ª giornata: giovedì 18 giugno, ore 21 italiane (Los Angeles Stadium), contro la Svizzera

3ª giornata: mercoledì 24 giugno, ore 21 italiane (Seattle Stadium), contro il Qatar

Mondiali 2026, le prime partite e gli orari in cui si giocherà

L'orario di gioco dei Mondiali tra Canada, Stati Uniti e Messico più frequente sarà quello delle ore 15, permettendo dunque agli spettatori europei di seguire le partite alle ore 21. Questo infatti l'orario della partita inaugurale tra Messico e Sudafrica, al Mexico City Stadium, in programma giovedì 11 giugno. Stesso orario per la finale, in programma al MetLife Stadium di New York il 19 luglio.