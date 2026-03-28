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domenica 29 marzo 2026
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Oggi in edicola al centro del giornale c'è il poster FORZA AZZURRI

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L'iniziativa in vista di Bosnia - Italia di martedì a Zenica
Italia

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Tutte le notizie sulla squadra
"Dalla bandiera al poster, le proviamo tutte": così scrive il Direttore, Ivan Zazzaroni. E allora oggi in edicola al centro del giornale vi offriamo il poster FORZA AZZURRI. C'è l'undici iniziale di Bergamo, c'è Gattuso, ci sono i tifosi: tutti insieme per andare al Mondiale. Appuntamento martedì 31 marzo in casa della Bosnia. 

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