Italia, condizioni estreme in Bosnia: neve, pioggia stadio vecchio e ultrà

Sarà una bolgia, l’impianto è fra i più rumorosi d’Europa, ma un po’ meno. La Fifa ha ridotto la capienza del Bilino Polje del 20% , i disordini contro la Romania hanno portato anche a questa sanzione. Ci saranno 8.800 spettatori, 800 i tagliandi messi a disposizione dell’Italia , 500 in vendita e 300 riservati alla Figc. Ma fra i tifosi ci saranno sicuramente esponenti del BH Fanaticos, gli ultras che seguono ovunque la Nazionale , ma anche dei Robijasi (letteralmente: detenuti). La Federcalcio, come succede sempre, ha attivato tutti i canali per la sicurezza, coinvolgendo l’Ambasciata italiana a Sarajevo . Ma forse, questa volta, ci ha messo un’attenzione in più.

Allarme maltempo, cambiano i piani di Gattuso

Da questo punto di vista non sembrano esserci allarmi specifici. Ma uno è scattato venerdì. Tanto che è stato immediatamente spedito dall’Italia un uomo di fiducia della Club Italia per andare sul posto. Perché a Zenica è caduta un bel po’ di neve nelle ultime 24 ore, la città era tutta imbiancata. Già ieri, con l’arrivo della pioggia, la situazione è un po’ migliorata, rendendo però tutto un pantano. Le temperature rigide (2 gradi), il meteo avverso (pioverà sempre) rischiano di peggiorare le cose. Soprattutto sul campo. Ecco perché l’uomo della Figc è andato a verificare di persona per poi riferire. E la situazione deve essere particolarmente critica, visto che ieri sera la Nazionale ha cambiato il proprio programma di viaggio. Un’idea che era nata già nelle prime ore della mattina, ma che è diventata realtà col passare delle ore e l’arrivo di notizie ufficiali. La Nazionale sarebbe dovuta partite in charter lunedì mattina per svolgere un allenamento al Bilino Polje, come ha fatto a Bergamo giovedì. Gattuso ha voluto questa novità. Ma è stato deciso di posticipare l’arrivo a Zenica (la Nazionale alloggerà nella stessa città della partita, mentre la Bosnia svolgerà la sua attività a Sarajevo), svolgendo la rifinitura a Coverciano la mattina, partendo alle 16.30 da Firenze e limitandosi al walk around prima di cena, così da non aggravare le condizioni del campo, già rovinato dalle condizioni meteo. Benvenuti a Zenica.