Bosnia-Italia a capienza ridotta: solo 500 biglietti per gli azzurri

La sfida tra Bosnia Erzegovina e Italia è già iniziata da giovedì sera. Con le rispettive vittorie contro Galles e Irlanda del Nord, le due nazionali hanno conquistato l'accesso alla finale dei playoff di qualificazione per il Mondiale di quest'estate in Nord America. A innervosire la sfida già prima del fischio d'inizio è stato il video dell'esultanza di Dimarco e Vicario al momento della vittoria dei bosniaci, un gesto che è stato preso, comprensibilmente, molto male dagli avversari degli Azzurri. Ora si ritroveranno a Zenica un ambiente a dir poco infuocato, ma una decisione della Uefa potrebbe aiutare gli azzurri.

Capienza ridotta a Zenica per Bosnia-Italia: solamente 9mila spettatori

Infatti la nazionale bosniaca nello stadio di Zenica dovrà giocare davanti solamente a 9mila spettatori. La capienza totale dello stadio è di poco meno di 16mila posti, ridotti a 13mila per le misura di sicurezza. Ma allo Stadion Bilino Polje ci saranno solamente solamente 9mila spettatori. Il motivo è una sanzione della Uefa inflitta alla Bosnia che risale allo scorso 15 novembre, in occasione della partita del girone di qualificazione contro la Romania. Vennero registrati degli atti di discriminazione che hanno portato alla sanzione della Uefa.

La decisione della Uefa

La motivazione della Uefa fu che la sanzione venne inflitta per "discriminazione, razzismo, disturbo durante l’inno nazionale e mancanza di ordine e disciplina dentro e fuori lo stadio". La sanzione consiste in una riduzione del 20% della capienza dell'impianto in occasione della successiva gara in casa della nazionale bosniaca, proprio quella contro l'Italia di martedì sera. Oltre alla capienza ridotta, la Federcalcio bosniaca ha dovuto pagare una multa di 60mila franchi svizzeri. Una sanzione che inevitabilmente però va a ridurre anche i biglietti a disposizione per i tifosi italiani, che potranno essere solo 500.

Pjanic: "A Zenica i bosniaci faranno un tifo infernale"

Nonostante ciò, Miralem Pjanic non avrà dubbi che Zenica sarà un catino bollente contro gli italiani. L'ex centrocampista di Roma e Juventus ha affermato: "Quando sei là dentro sembra che ce ne siano 25.000 o 30.000. Lo stadio è un po' vecchio, strutturalmente molto diverso dagli impianti moderni", ha detto a Sky Sport Unplugged. "Le squadre avversarie entrando si sentiranno forse un po' scomode e impaurite, persino lo spogliatoio è molto rustico. C'è tantissima pressione e il pubblico è a ridosso del campo. Non c'è un vero e proprio settore VIP separato e tranquillo, anche le autorità stanno in piedi a cantare. Sarà una vera bolgia, i tifosi faranno un tifo infernale fino al fischio finale".