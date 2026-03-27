"Spogliatoio rustico e bolgia infernale": così Pjanic descrive lo stadio dove giocherà l'Italia in Bosnia

L’Italia e la “bolgia” di Zenica

Guardando alla sfida imminente, Pjanic ha evidenziato sia i meriti della sua nazionale sia le difficoltà che attendono l’Italia, soprattutto dal punto di vista ambientale. "Sarà prima di tutto una bellissima partita tra due squadre che hanno fatto un percorso di qualificazione molto buono. La Bosnia ha finalmente ritrovato autostima. È un gruppo che suda molto, che si sacrifica in campo. L'allenatore ha fatto un grandissimo lavoro psicologico e tattico, e si percepisce un forte senso di appartenenza". Ma il vero fattore potrebbe essere lo stadio di Zenica, noto per la sua atmosfera particolare: "I posti sulla carta sono 11.000, ma vi assicuro che quando sei là dentro sembra che ce ne siano 25.000 o 30.000. Lo stadio è un po' vecchio, strutturalmente molto diverso dagli impianti moderni. Le squadre avversarie entrando si sentiranno forse un po' scomode e impaurite; persino lo spogliatoio è molto rustico. C'è tantissima pressione e il pubblico è a ridosso del campo. Non c'è un vero e proprio settore VIP separato e tranquillo, anche le autorità stanno in piedi a cantare. Sarà una vera bolgia, i tifosi faranno un tifo infernale fino al fischio finale". Nonostante ciò, Pjanic riconosce la forza degli Azzurri: "I giocatori dell'Italia sono tutti di livello top e sono abituati a gestire la pressione di queste partite. L'allenatore ha ripreso la squadra in mano in modo eccellente e con il suo staff, dove ci sono figure come Gigi Buffon e Bonucci dietro le quinte, trasmettono un senso di appartenenza e una serietà incredibili".