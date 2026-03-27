Olly incanta Roma: la maglietta "6 unica" è un bellissimo omaggio a Francesco Totti

Serata speciale al Palazzetto dello Sport di Roma, dove il cantante genovese Olly ha infiammato il pubblico con un concerto molto partecipato e ricco di momenti sorprendenti. Nel corso dello spettacolo, però, c’è stato un episodio in particolare che ha fatto esplodere l’entusiasmo dei presenti.

Olly omaggia Totti a Roma

A metà esibizione, infatti, Olly ha deciso di omaggiare Francesco Totti indossando una maglia diventata iconica nella storia del calcio italiano: quella del celebre derby del 2002 tra Roma e Lazio, con la scritta “6 Unica”, dedicata a Ilary Blasi. Un gesto che non è passato inosservato e che ha immediatamente scatenato la reazione del pubblico, tra applausi, cori e telefoni alzati per immortalare il momento.

Video virale sui social

L’omaggio ha riportato alla memoria una delle immagini più celebri della carriera di Totti, simbolo di un’epoca e di un legame diventato iconico anche fuori dal campo. Il video dell’episodio, condiviso sui social da Radio Globo, è rapidamente diventato virale, raccogliendo migliaia di visualizzazioni e commenti.