Le parole di Francesco Totti raccontano bene quanto il Como , dove la leggenda giallorossa si trovava per giocare a padel, stia sorprendendo tutti in questa stagione. La squadra allenata da Fabregas è ormai sotto gli occhi di tutti, non solo per i risultati ma soprattutto per il modo in cui sta in campo."Se seguo il Como? Tutti lo stiamo seguendo, è la squadra rivelazione, quella che gioca meglio . Mi piacciono molto, hanno un grande allenatore. Non conosco Fabregas personalmente, ci ho giocato contro un paio di volte, sappiamo che ha una grande personalità e sta facendo un ottimo lavoro".

Totti elogia il Como e Nico Paz

Tra i singoli che stanno emergendo c’è Nico Paz, su cui l'ex capitano della Roma ha speso parole molto importanti ai microfoni de La Provincia di Como: "Nico Paz? Lui è fortissimo, il giovane più forte e più interessante della serie A, in assoluto". Ma al di là dei talenti, è il collettivo a fare la differenza: "Ma del Como mi piace soprattutto il collettivo, la squadra, il modo in cui giocano tutti insieme. La vera forza è questa, ancora più delle individualità".

La corsa Champions

Guardando avanti, Totti non esclude un traguardo importante come la Champions: "Dipende tutto da loro, e questo è un gran vantaggio, anche perchè in questo momento è la squadra che è più in forma. Certo, io non posso non sperare che ci vada la Roma, e non bisogna dimenticarsi della Juve, che è sempre pericolosa. Ma certamente il Como ha grandi possibilità, sì, possono farcela".

Il retroscena sul possibile ritorno in campo

E poi, quasi con leggerezza, arriva anche una mezza conferma su un retroscena che aveva fatto discutere: un possibile ritorno in campo proprio con il Como. Alla domanda diretta, la risposta resta sospesa ma significativa: "Potrebbe esserlo...". Un sorriso che lascia spazio all’immaginazione...