Totti a Como, la risposta da tifoso sulla Champions: "Fabregas può andarci, ma la Roma..."
Le parole di Francesco Totti raccontano bene quanto il Como, dove la leggenda giallorossa si trovava per giocare a padel, stia sorprendendo tutti in questa stagione. La squadra allenata da Fabregas è ormai sotto gli occhi di tutti, non solo per i risultati ma soprattutto per il modo in cui sta in campo."Se seguo il Como? Tutti lo stiamo seguendo, è la squadra rivelazione, quella che gioca meglio. Mi piacciono molto, hanno un grande allenatore. Non conosco Fabregas personalmente, ci ho giocato contro un paio di volte, sappiamo che ha una grande personalità e sta facendo un ottimo lavoro".
Totti elogia il Como e Nico Paz
Tra i singoli che stanno emergendo c’è Nico Paz, su cui l'ex capitano della Roma ha speso parole molto importanti ai microfoni de La Provincia di Como: "Nico Paz? Lui è fortissimo, il giovane più forte e più interessante della serie A, in assoluto". Ma al di là dei talenti, è il collettivo a fare la differenza: "Ma del Como mi piace soprattutto il collettivo, la squadra, il modo in cui giocano tutti insieme. La vera forza è questa, ancora più delle individualità".
La corsa Champions
Guardando avanti, Totti non esclude un traguardo importante come la Champions: "Dipende tutto da loro, e questo è un gran vantaggio, anche perchè in questo momento è la squadra che è più in forma. Certo, io non posso non sperare che ci vada la Roma, e non bisogna dimenticarsi della Juve, che è sempre pericolosa. Ma certamente il Como ha grandi possibilità, sì, possono farcela".
Il retroscena sul possibile ritorno in campo
E poi, quasi con leggerezza, arriva anche una mezza conferma su un retroscena che aveva fatto discutere: un possibile ritorno in campo proprio con il Como. Alla domanda diretta, la risposta resta sospesa ma significativa: "Potrebbe esserlo...". Un sorriso che lascia spazio all’immaginazione...