L'esultanza di Dimarco al termine di Galles-Bosnia è diventata un caso. È stato lo stesso terzino della Nazionale a fare chiarezza sull'episodio in conferenza stampa in vista dalla finale Playoff per la qualificazione al Mondiale 2026 in programma il prossimo 31 marzo (ore 20:45) allo Stadion Bilino Polje di Zenica. Giustamente la Figc lo ha portato in conferenza e, altrettanto giustamente, Dimarco ha iniziato con una dichiarazione spontanea: "C'è poco da essere arroganti - ha detto - visto che non abbiamo fatto gli ultimi due Mondiali. Trovo poco rispettoso che siano state fatte delle riprese in un luogo dove eravamo con famiglie, amici e bambini, ma io rispetto qualsiasi club e qualsiasi nazionale. E ho anche scritto al mio amico Dzeko". Di seguito tutte le dichiarazioni del difensore dell'Inter e della Nazionale

13:52

Dimarco sul momento dell'Inter

"In una stagione non si può essere al 100%, alla fine resta quello che dai in campo, se esci senza rimpianti puoi essere contenti". Poi, ancora sulla Nazionale, Dimarco chiosa la conferenza così: "La cosa migliore dell'altra sera è stata la forza mentale. Dopo il gol sbagliato da Retegui non abbiamo visto i fantasmi, siamo stati sempre sul pezzo"

13:49

Dimarco e il rapporto con Dzeko: "L'ho incontrato anche in vacanza"

Dimarco racconta del rapporto con Dzeko: "Edin è un gran giocatore, per farlo contento gli devi fare assist (ride, ndr). L'ho incontrato in vacanza, abbiamo un grandissimo rapporto e gli faccio l'in bocca al lupo per la partita"

13:44

"Dovremo difendere di squadra"

"Conosco Dedic, l'ho affrontato in Champions quando giocava al Salisburgo. Dobbiamo difendere di squadra per non avere problemi perché loro hanno un bel mix di giocatori esperti e giovani"

13:43

Dimarco: "Dobbiamo essere forti mentalmente"

Dimarco conferma la forza dell'aspetto mentale: "Dobbiamo essere forti mentalmente, se lo saremo per 95' porteremo a casa la partita. La testa comanda le gambe, loro sono forti, conosciamo i loro giocatori, dovremo essere bravi sotto tutti i punti di vista. Loro partiranno forti e noi dovremo rispondere"

13:41

Dimarco: "Ci aspettiamo un ambiente caldo"

"Ci aspettiamo un ambiente caldo, ma noi siamo l'Italia, dobbiamo fare una grande partita. Sappiamo la responsabilità che abbiamo, lavoriamo per migliorarci e dobbiamo prenderci tutto"

13:40

+++ Dimarco, la spiegazione sull'esultanza contro la Bosnia +++

Inizia la conferenza, Dimarco prende la parola: "Ci tenevo a dire che rispetto qualsiasi club e qualsiasi nazionale. È stata una reazione istintiva tra compagni e amici, mi sono congratulato con Dzeko, mio ex compagno, mi ha risposto: "Che vinca il migliore", giustamente. Non ho mancato di rispetto alla Bosnia e ai bosniaci, c'è poco da essere arroganti, manchiamo da due Mondiali, non ha per niente senso. Infine credo che sia stato poco rispettoso essere ripreso in un contesto dove c'erano parenti, amici e bambini"

13:15

Muharemovic: "Vogliamo mangiarci gli italiani"

L'esultanza di Dimarco, le dichiarazioni dei giocatori della Bosnia: cresce l'attesa per la sfida che vale il Mondiale. "Vogliamo mangiarci gli italiani", ha commentato Muharemovic, difensore del Sassuolo. LEGGI TUTTO

13:10

Italia, relax dopo la vittoria con l'Irlanda del Nord

Italia, relax dopo la vittoria con l'Irlanda del Nord: Vicario e Locatelli a cena con il gruppo Inter. In attesa della sfida con la Bosnia, decisiva per andare al Mondiale, una foto con il portiere del Tottenham fa scattare le voci di mercato... LEGGI TUTTO

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Chi andrà ai Mondiali? Le previsioni dell'algoritmo

Finali Playoff Mondiali 2026, chi si qualifica? Le previsioni dell'algoritmo. Bosnia-Italia, ma non solo: l'intelligenza artificiale svela le perecentuali di chance di passare il turno (Fonte: Football Rankings). SFOGLIA LA GALLERY

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Bosniaci fuoriosi per l'esultanza di Dimarco

Bosniaci furiosi per l’esultanza di Dimarco: “Ne terremo conto, italiani arroganti”. I prossimi avversari dell'Italia non hanno gradito l'esultanza degli Azzurri dopo la sconfitta del Galles. IL CASO

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