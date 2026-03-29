L'Italia sfida la Primavera dell'Empoli prima della Bosnia: provati i rigori, ecco le probabili scelte di Gattuso

Meno due e penultimo allenamento dell' Italia prima della partita-verità, la finale playoff contro la Bosnia che ci dirà se andremo o no al Mondiale negli Usa, in Canada e Messico. Martedì 31 marzo, in casa dei bosniaci, allo Stadion Bilino Polje di Zenica, gli Azzurri dovranno battere Dzeko e compagni. Gattuso studia le mosse ed elabora la formazione da schierare.

L'allenamento dell'Italia

L'Italia si è allenata per quasi due ore in campo, partitella con alcuni Under 17 e primavera dell'Empoli, per preparare la finale playoff di martedì contro la Bosnia che vale la qualificazione al Mondiale 2026 da cui l'Italia manca dal 2014. Dopo una prima fase di riscaldamento fisico-atletico, durante le esercitazioni tecnico-tattiche il ct ha schierato la squadra con il 3-5-2, alternando gli uomini in tutti i reparti. Dalle indicazioni emerse Gattuso sembra intenzionato a confermare inizialmente la stessa formazione schierata a Bergamo nella semifinale vinta 2-0 contro l'Irlanda del Nord. Quindi, in attacco fiducia a Retegui in coppa con Kean, mentre Pio Esposito sarà pronto ad entrare a partita in corso in caso di necessità, come già è stato con buoni risultati anche venerdì scorso.

Gattuso ha tutti a disposizione

Le indicazioni positive sono arrivate in particolare dai giocatori che nei giorni scorsi avevano accusato problematiche muscolari come Bastoni, Politano e Tonali, che si sono allenati senza alcun problema, mentre l'unico elemento fra i convocati che non ha toccato il pallone è stato Scamacca, anche lui reduce da un infortunio. Gattuso ha comunque tutti a disposizione e può ragionare con più opzioni, fondamentali per giocarsi al massimo delle possibilità la gara da dentro o fuori.

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