Italia, occhio all’arbitro Turpin: il precedente dolorosissimo e quella volta che Ranieri lo definì casalingo

INVIATO A ZENICA - Centoquarantacinque gare fra Champions, Europa e Conference League più le gare riservate alle Nazionali maggiori pesano. Se non sono un record poco ci manca. Ecco perché Collina ha affidato la partita più delicata di queste finali playoff per i Mondiali 2026 al francese Clement Turpin, alla soglia dei 44 anni e con vista sul terzo Mondiale della sua carriera (pareggerà così il numero degli Europei diretti). I due - Collina e Turpin - si sono visti di recente, appena fino a due giorni fa, in Versilia, visto che a Viareggio era in programma il seminario della Uefa per gli arbitri pre selezionai per la coppa del Mondo e il direttore di gara francese era inserito nel primo gruppo di lavoro (25-27 marzo, con lui anche Oliver e Vincic, anche loro impegnati nelle finali di domani).