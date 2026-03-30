Il ct della Bosnia risponde all'Italia e a Totti: "Questa sfida è più importante per noi!"
"Totti ha detto che a Zenica la nazionale vince o muore? Ci sono tante emozioni per l'Italia, è molto importante, ma anche per noi. Dal punto di vista della situazione nel paese è ancora più importante". Così Sergej Barbarez alla vigilia di Bosnia-Italia, finale dei Playoff per la qualificazione al Mondiale 2026. Barbarez ha poi cercato di alleggerire la tensione con una battuta: "Tutti stanno bene tranne l'allenatore, che ha perso la voce (ride). Abbiamo avuto il tempo per riprenderci, la gara è stata impegnativa e siamo stati felici. Speriamo di riuscire a reggere fino alla fine".
Barbarez: "Non mi interessa se dall'Italia dicono che il nostro gioco è lento"
Al ct è stato fatto notare: "Dall'Italia, con presunzione, dicono che il nostro gioco è lento". Barbarez ha commentato: "La preparazione alla partita include anche l'analisi di come si gioca. Ora, chi ha detto che cosa è meno importante. Quello che conta sono i miei giocatori e come si andrà a giocare domani. Non importa cosa pensano gli altri o quello che ha detto l'avversario. Domani è un altro giorno, qualsiasi cosa accada domani bisogna vivercela lo stesso. Il primo compito di questa Nazionale era di ritrovare velocità e corsa, ci siamo riusciti con la selezione dei giocatori. A novembre, con Romania e Austria, abbiamo trovato convinzione. Una nazionale così piccola senza la corsa non può andare avanti. Alcuni giocatori hanno avuto i crampi ma non sono usciti. Per me è fondamentale".
Bosnia, Barbarez: "Se andiamo in vantaggio parcheggiamo l'autobus davanti alla porta"
La Bosnia ha, ovviamente, studiato l'Italia: "Dovremo avere abbastanza coraggio, curando i dettagli. Non bisogna andare nel panico. Spariamo di avere un po' di fortuna e segnare qualche gol. Se segniamo, ed è uno a zero per noi, parcheggiamo l'autobus. Se andiamo sotto lo parcheggiamo dall'altra parte. Facciamo iniziare la partita. Sono felice di essere arrivato fin qui. Sento e vedo che l'amore nasce da questi giocatori. Possibilità di cambio di modulo? Da un anno e mezzo giochiamo con il sistema che più si addice alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. Non è il momento per fare esperimenti. È comunque importante preparare un piano B e un piano C".
"Totti ha detto che a Zenica la nazionale vince o muore? Ci sono tante emozioni per l'Italia, è molto importante, ma anche per noi. Dal punto di vista della situazione nel paese è ancora più importante". Così Sergej Barbarez alla vigilia di Bosnia-Italia, finale dei Playoff per la qualificazione al Mondiale 2026. Barbarez ha poi cercato di alleggerire la tensione con una battuta: "Tutti stanno bene tranne l'allenatore, che ha perso la voce (ride). Abbiamo avuto il tempo per riprenderci, la gara è stata impegnativa e siamo stati felici. Speriamo di riuscire a reggere fino alla fine".