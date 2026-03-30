Il ct della Bosnia risponde all'Italia e a Totti: "Questa sfida è più importante per noi!"

Barbarez: "Non mi interessa se dall'Italia dicono che il nostro gioco è lento"

Al ct è stato fatto notare: "Dall'Italia, con presunzione, dicono che il nostro gioco è lento". Barbarez ha commentato: "La preparazione alla partita include anche l'analisi di come si gioca. Ora, chi ha detto che cosa è meno importante. Quello che conta sono i miei giocatori e come si andrà a giocare domani. Non importa cosa pensano gli altri o quello che ha detto l'avversario. Domani è un altro giorno, qualsiasi cosa accada domani bisogna vivercela lo stesso. Il primo compito di questa Nazionale era di ritrovare velocità e corsa, ci siamo riusciti con la selezione dei giocatori. A novembre, con Romania e Austria, abbiamo trovato convinzione. Una nazionale così piccola senza la corsa non può andare avanti. Alcuni giocatori hanno avuto i crampi ma non sono usciti. Per me è fondamentale".