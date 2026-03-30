Dalla Bosnia provocano l'Italia: per chi tiferà la fidanzata di Sinner?

Dopo il trionfo al torneo di Miami Open , Jannik Sinner ha voluto condividere la propria gioia non solo per il successo personale, ma anche per il momento positivo che sta vivendo lo sport italiano. Il numero uno azzurro, però, ha anche rivolto lo sguardo al calcio e alla sfida imminente tra l’Italia e la Bosnia ed Erzegovina .

Sinner: "Sono orgoglioso di essere italiano..."

l termine della finale vinta contro Jiri Lehecka con il punteggio di 6:4, 6:4, Sinner ha lasciato un messaggio chiaro davanti alle telecamere: “Viva l’Italia”, ribadendo poi il concetto anche nel corso dell’intervista post partita. “Sono orgoglioso di essere italiano e di poter ricambiare in qualche modo tutto il sostegno che ricevo”.

Il pensiero alla Nazionale e alla sfida decisiva

Nel suo intervento, il tennista altoatesino ha sottolineato il grande momento dello sport tricolore, allargando il discorso anche ad altre discipline e ai tanti atleti italiani protagonisti a livello internazionale: “È stato un weekend fantastico per noi italiani. Sono felice di far parte di questo gruppo. Seguo la Formula 1 e la MotoGP, molti atleti italiani mi entusiasmano. Stiamo vivendo un momento incredibile in molti sport. Più ce n’è da vedere, meglio è. Speriamo che questo entusiasmo si protragga anche ai Mondiali. Ora abbiamo una partita importante, giochiamo contro la Bosnia ed Erzegovina. Sarà difficile e vedremo cosa succederà. Ma non chiedetemi di fare pronostici, non è proprio il mio forte”. Un messaggio di sostegno agli Azzurri, dunque, in vista di una gara delicata che mette in palio la qualificazione al Mondiali 2026.

Il “duello” fuori dal campo

A rendere ancora più curiosa la vigilia della sfida tra Italia e Bosnia c’è però anche un dettaglio extra sportivo che sta facendo discutere: la fidanzata di Sinner, Laila Hasanovic, è infatti di origini bosniache. Nata a Srebrenica e cresciuta in Danimarca, Hasanovic è una modella e influencer molto seguita sui social, già nota anche per la sua passata relazione con Mick Schumacher, figlio della leggenda della Formula 1 Michael Schumacher. Un incrocio curioso che aggiunge un pizzico di 'tensione” simbolica alla partita: da una parte l’Italia di Sinner, dall’altra le radici della sua compagna. Resta ora la domanda, rilanciata anche dalla stampa bosniaca: per chi farà il tifo?