Corriere dello Sport.it
lunedì 30 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale

Donnarumma: "Siamo esseri umani e sentiamo questa partita, ma l'Italia è pronta"

Le dichiarazioni del capitano della Nazionale alla vigilia della gara decisiva per accedere al Mondiale
TagsDonnarummaItaliaBosnia
Italia

Italia

Tutte le notizie sulla squadra

Non solo il commissario tecnico Gennaro Gattuso, anche Gianluigi Donnarumma, capitano della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa in quel di Zenica alla vigilia di Bosnia-Italia, finale play-off per accedere al Mondiale, che per gli Azzurri manca ormai dal lontano 2014.

Donnarumma su Bosnia-Italia: "Abbiamo la tensione giusta"

Il portiere italiano ha esordito così: "Abbiamo diritto di mettere tutto in campo, domani sarà una partita difficile, bisogna affrontarla con la serenità giusta. Dovremo essere duri. Andranno a 100 all'ora e non dovremo essere da meno, hanno grandi campioni e ottime individualità. Abbiamo la tensione giusta, chi sarà qui dei nostri tifosi, e chi sarà a casa, saranno con noi spingendoci".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

"Siamo essere umani, le partite le sentiamo anche noi"

Poi, sull'importanza della gara: "È una delle partite più importanti, una delle più sentite. Siamo esseri umani, le partite le sentiamo anche noi. Bisogna saperla gestire, tenere le energie solamente per domani, è normale che il pensiero ci sia. Domani sarà importante, importantissima, una delle gare più importanti che farò. Il pensiero c'è, bisogna dare il 100% perché poi quando sei al massimo hai l'anima pulita. Saremo pronti, abbiamo lavorato bene, abbiamo la carica giusta per affrontare una sfida come domani. Dobbiamo pensare solo a noi, se pensi solo a quello che devi fare, non sprecare energie su altre situazioni".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Il commento sulla Bosnia e su Dzeko in particolare

Infine, Donnarumma si è focalizzato anche sugli avversari: "Abbiamo visto un po' di partite, hanno grande gamba, grande tecnica, conosco bene Dzeko perché ci ho giocato contro. Sono una squadra molto organizzata collettivamente, giocano bene, lo hanno dimostrato nell'ultima partita. Bisognerà giocare una ottima gara se si vuole andare al Mondiale. Li conosciamo bene e li abbiamo studiati".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Non solo il commissario tecnico Gennaro Gattuso, anche Gianluigi Donnarumma, capitano della Nazionale, ha parlato in conferenza stampa in quel di Zenica alla vigilia di Bosnia-Italia, finale play-off per accedere al Mondiale, che per gli Azzurri manca ormai dal lontano 2014.

Donnarumma su Bosnia-Italia: "Abbiamo la tensione giusta"

Il portiere italiano ha esordito così: "Abbiamo diritto di mettere tutto in campo, domani sarà una partita difficile, bisogna affrontarla con la serenità giusta. Dovremo essere duri. Andranno a 100 all'ora e non dovremo essere da meno, hanno grandi campioni e ottime individualità. Abbiamo la tensione giusta, chi sarà qui dei nostri tifosi, e chi sarà a casa, saranno con noi spingendoci".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Da non perdere

La probabile formazione dell'ItaliaChi tiferà la fidanzata di Sinner
1
Donnarumma: "Siamo esseri umani e sentiamo questa partita, ma l'Italia è pronta"
2
"Siamo essere umani, le partite le sentiamo anche noi"
3
Il commento sulla Bosnia e su Dzeko in particolare

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS