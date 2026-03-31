Italia: poca tattica, molto orgoglio

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A Zenica ci aspetta un inferno, così dicono i nostri inviati. In curva e in tribuna ci saranno ottomila tifosi bosniaci che avranno un rinforzo all’esterno di altri trentamila connazionali in arrivo da ogni angolo del Paese. Sarà sicuramente così, ma se anche stavolta salteremo il Mondiale non sar&agrav
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