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martedì 31 marzo 2026
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Italia: poca tattica, molto orgoglio

A Zenica contro la Bosnia c'è in palio un biglietto per i Mondiali. Il gioco? Per oggi c'è da pensare solo all'America
Alberto Polverosi
1 min
TagsoggiItaliaBosnia
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A Zenica ci aspetta un inferno, così dicono i nostri inviati. In curva e in tribuna ci saranno ottomila tifosi bosniaci che avranno un rinforzo all’esterno di altri trentamila connazionali in arrivo da ogni angolo del Paese. Sarà sicuramente così, ma se anche stavolta salteremo il Mondiale non sar&agrav

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