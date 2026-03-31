Retroscena Gattuso, commosso in hotel per il messaggio del figlio Francesco: "È del 2007 e..."

Un messaggio. Un semplice messaggio di un diciannovenne a suo padre. Se quel padre, però, è l'uomo su cui oggi pesa il peso di un paese intero allora tutto assume un altro valore. In un'esclusiva a Rai Sport Rino Gattuso ha svelato: "Mi ha mandato un messaggio ieri sera mio figlio Francesco, che è del 2007. Mi ha toccato, mi ha emozionato molto. Nei giocatori ho visto gli occhi giusti". Emozione, pressione, ma anche adrenalina: in fondo è per notti così che si gioca a calcio o si allena, come ha ammesso anche ieri in conferenza. Gattuso ne ha vissute tante: in campo, una marea. In panchina, mai così importanti. "Quello che abbiamo seminato abbiamo seminato. Non dirò mai a me stesso goditela. La pressione e il formicolio sono una cosa bellissima. Quando non ce l'hai, ti manca e la devi andare a cercare. Qui è naturale e bellissima. Coi miei mostri in testa, coi pensieri positivi e negativi ci convivo da sempre. Quando non c'è questa cosa, ti manca maledettamente. Ti fa vivere bene, ti fa invecchiare tantissimo. Speriamo che Dio ce la mandi buona e che la fortuna, anche se bisogna andarsela a cercare, sia dalla nostra parte".