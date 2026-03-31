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martedì 31 marzo 2026
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Grinta Gattuso, chiama intorno a sé l'Italia: il discorso e il "cerchio magico" alla fine del primo tempo supplementare

Il ct azzurro parla alla squadra durante la pausa e tutti i giocatori lo ascoltano: i dettagli
2 min
TagsGattusoItalia
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Tutti in cerchio, tutti attorno alla grinta di Gattuso. Dopo una gara di sofferenza e la fine del primo tempo supplementare, con il pass per i Mondiali in bilico nella finale playoff, i giocatori dell’Italia si sono messi in cerchio mentre il ct parlava e dava indicazioni alla squadra. Una bella scena. Di attaccamento alla maglia da parte di un gruppo vero che non si vuole arrendere nonostante le avversità e le difficoltà di una partita complicata.

La carica di Gattuso durante Bosnia-Italia 

La carica del condottiero. Gattuso non si arrende e nemmeno l’Italia. Nonostante l’uomo in meno e un gol molto dubbio della Bosnia. La voglia di andare oltre è arrivata quando si è formato quel cerchio magico, completamente made in Italy. Pendevano tutti dalle labbra di Ringhio, un allenatore che ha come caratteristica numero uno la forte personalità.

 

 

 

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