Grinta Gattuso, chiama intorno a sé l'Italia: il discorso e il "cerchio magico" alla fine del primo tempo supplementare

Tutti in cerchio , tutti attorno alla grinta di Gattuso . Dopo una gara di sofferenza e la fine del primo tempo supplementare, con il pass per i Mondiali in bilico nella finale playoff, i giocatori dell’Italia si sono messi in cerchio mentre il ct parlava e dava indicazioni alla squadra. Una bella scena. Di attaccamento alla maglia da parte di un gruppo vero che non si vuole arrendere nonostante le avversità e le difficoltà di una partita complicata.

La carica di Gattuso durante Bosnia-Italia

La carica del condottiero. Gattuso non si arrende e nemmeno l’Italia. Nonostante l’uomo in meno e un gol molto dubbio della Bosnia. La voglia di andare oltre è arrivata quando si è formato quel cerchio magico, completamente made in Italy. Pendevano tutti dalle labbra di Ringhio, un allenatore che ha come caratteristica numero uno la forte personalità.