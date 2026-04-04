Incredibile Ilary Blasi, asfalta la Nazionale in diretta: "Sono vere pip... al sugo"
E alla fine arrivò Ilary Blasi. La conduttrice del Grande Fratello Vip, fin dagli albori della sua relazione con Francesco Totti, ha sempre detto di non essere un'appassionata di calcio, ma solo tifosa della Nazionale. Non a caso, seguì Totti in Giappone nel 2002, all'Europeo del 2004 e poi ai Mondiali del 2006, vinti dall'Italia con il marito, reduce dall'infortunio, in campo. Anche - ma non solo - per questo motivo sono diventate viralissime le sue parole dette al Grande Fratello Vip sulla Nazionale eliminata dalla Bosnia per il Mondiale americano. Parlando con i concorrenti, che avevano avuto modo di seguire la partita via telefono dalla Casa, Ilary ha ammesso: "Che sofferenza Vips. Alla fine le vere pippe al sugo so' loro me sa eh...". Un commento lapidario, di 15 parole, diventato nella notte viralissimo.
La frecciata di Ilary Blasi all'Italia, social impazziti
Non è la prima volta che Ilary Blasi utilizza questa espressione in diretta - lo aveva già fatto esattamente cinque anni fa durante una puntata dell'Isola dei Famosi -, ma è la prima volta che lo fa riferendosi esplicitamente a dei calciatori in un momento così delicato per il calcio italiano. Una battuta la sua, evidentemente senza alcuno scopo offensivo, che ha mandato in tilt i social. "Ilary devasta la Nazionale", si legge. E, ancora: "Non Ilary Blasi la nostra regina". Oppure: "Questa donna è una macchina da guerra". Inutile dire che, poco dopo le sue parole, l'espressione con il sugo utilizzata in diretta è entrata tra tutte le tendenze in Italia.