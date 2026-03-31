Bosnia-Italia diretta playoff Mondiali: segui la sfida di oggi LIVE

L'Italia ha superato il primo step battendo l'Irlanda del Nord, ma ora arriva l'ultima sfida decisiva per il sogno Mondiale . Gli azzurri del ct Gattuso sfidano la Bosnia di Barbarez e Dzeko allo Stadion "Bilino Polje" di Zenica. Tante insidie per la Nazionale, che si giocherà un posto alla prossima Coppa del Mondo per evitare un terzo drammatico disastro dopo quelli del 2018 con la Svezia e del 2022 con la Macedonia del Nord. Segui tutta la giornata in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

16:26

Italia, due tifosi speciali per la sfida contro la Bosnia: ecco chi sono

Nonostante la loro assenza dal gruppo dei convocati per infortunio, due giocatori saranno presenti a Zenica per dare il loro sostegno agli azzurri: ecco di chi si tratta. LEGGI TUTTO

16:20

Gattuso commosso dal messaggio del figlio: "È del 2007..."

"Mi ha mandato un messaggio ieri sera mio figlio Francesco, che è del 2007. Mi ha toccato, mi ha emozionato molto". Queste le parole del ct Rino Gattuso durante un'attesa piena di emozione, pressione, ma anche adrenalina. LEGGI QUI

16:16

Bosnia-Italia, le probabili formazioni di Barbarez e Gattuso

Tra poche ore si scopriranno le formazioni ufficiali, con le scelte di Barbarez e Gattuso per la finale playoff. Ecco le probabili formazioni della sfida.

16:05

Pranzo Uefa tra Bosnia e Italia: c'erano anche Djokovic e Ceferin con Gravina

Si è svolto il consueto pranzo Uefa tra le due Federazioni, bosniaca e italiana, con degli ositi speciali. Si tratta di Novak Djokovic e del presidente dell'Uefa Aleksander Ceferin, presenti al tavolo vicino al presidente Gabriele Gravina. Entrambi saranno in tribuna a Zenica, per assistere questa sera alla partita tra Bosnia e Italia valida come finale dei Playoff per i Mondiali 2026. Lo ha reso noto la stessa federazione bosniaca sui propri canali social e sul suo sito.

16:00

La dura accusa del presidente del Coni Buonfiglio: "Mi meraviglio si possa giocare..."

A poche ore dalla sfida sono ancora le condizioni dello stadio di Zenica a far discutere. Sulla questione è intervenuto anche il presidente del CONI Luciano Bonfiglio, che ha incoraggiato la Nazionale ma ha espresso forti critiche sullo Stadion "Bilino Polje", teatro di una sfida così importante per il futuro dell'Italia. LEGGI TUTTO

15:50

Bosnia, la vittoria contro il Galles per raggiungere la finale

Dall'altra parte, invece, la Bosnia ha espugnato il Cardiff City Stadium, battendo a sorpresa il Galles per staccare il pass per la finale playoff. Decisivo Dzeko all'86', con il gol che ha portato la sfida ai supplementari dopo la rete di James per i padroni di casa. La sfida è poi arrivata ai rigori, dove due errori dal dischetto hanno sancito l'eliminazione del Galles e fatto esultare la Bosnia, che da sfavorita si è guadagnata la possibilità di giocarsi un posto al prossimo Mondiale.

15:45

Italia, la vittoria contro l'Irlanda del Nord per raggiungere la finale

Gli azzurri torneranno in campo dopo la sfida del 26 marzo contro l'Irlanda del Nord a Bergamo, dove si sono conquistati il pass per disputare la finale. Le reti di Tonali e Kean hanno deciso una partita bloccata nel primo tempo, portando l'Italia ad un passo dal sogno Mondiale. RIVIVI LA PARTITA

15:40

Ecco lo stadio Bilino Polje, teatro della sfida tra Italia e Bosnia: le foto

Ecco dove gli azzurri si giocheranno il Mondiale, lo Stadion "Bilino Polje" di Zenica. Un impianto molto datato con capienza di solo 15.600 posti.

15:30

Già polemiche su Bosnia-Italia: non ci sarà la goal line technology

Mancano poco più di sei ore al fischio d'inizio, ma ci sono già le prime polemiche sulla sfida tra Bosnia-Italia: il vecchio e malandato stadio Bilino Polje di Zenica non avrà la GLT, la Goal Line Technology, per capire se il pallone abbia oltrepassato o no la linea di porta. Ecco cosa succederà in caso di gol fantasma. LEGGI QUI

15:25

Italia, il giorno più importante: contro la Bosnia per il Mondiale

È la giornata più importante per la Nazionale e per l'Italia intera: la sfida contro la Bosnia vale un posto al Mondiale 2026. In caso di vittoria gli azzurri prenderanno posto alla prossima Coppa del Mondo nel Gruppo B insieme a Canada, Qatar e Svizzera. In caso di sconfitta, invece, bisognerà fare i conti con una drammatica terza esclusione consecutiva dopo quelle del 2018 e del 2022.

15:20

Atmosfera caldissima a Zenica: la città si prepara alla sfida decisiva

Il sorteggio non è stato favorevole all'Italia, che giocherà in trasferta questa finale playoff, più precisamente a Zenica. Mancano ancora un po' di ore al fischio d'inizio, ma in città l'atmosfera è già caldissima in vista della partita tra la Bosnia e gli azzurri.

15:15

È il giorno di Bosnia-Italia: segui la diretta

È una giornata decisiva per la Nazionale, è il giorno di Bosnia-Italia, finale dei playoff per il Mondiale. Segui il lungo pre-partita, il match e tutte le dichiarazioni post-gara sul corrieredellosport.it

Stadion "Bilino Polje" - Zenica (Bosnia)