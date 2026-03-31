Bosnia-Italia, non ci sarà la gol line technology: perché e cosa succederà in caso di gol fantasma

INVIATO A ZENICA - A poche ore dalla sfida che vale un Mondiale contro la Bosnia, scoppia il caso-GLT, la Gol Line Technology che permette di capire se il pallone è entrato o meno in porta, eliminando con certezza infinite polemiche. Povero arbitro Turpin: perché il vecchio e malandato stadio Bilino Polje di Zenica non avrà (perché non può averla) questa tecnologia e dunque il direttore di gara transalpino dovrà basarsi solo sull’aiuto del VAR (e visto come è ridotto l’impianto della città dell’acciaio, sarà un VAR old style, con il Cross Air 3D e non il SAOT a verificare il fuorigioco). Una situazione paradossale, fra l‘altro sotto gli occhi di Ceferin, il presidente della Uefa, annunciato allo stadio.