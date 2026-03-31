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martedì 31 marzo 2026
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Bosnia-Italia, non ci sarà la gol line technology: perché e cosa succederà in caso di gol fantasma

Il vecchio e malandato stadio Bilino Polje di Zenica non avrà (perché non può averla) questa tecnologia: tutti i dettagli
Edmondo Pinna
2 min
TagsBosniaItalia
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INVIATO A ZENICA - A poche ore dalla sfida che vale un Mondiale contro la Bosnia, scoppia il caso-GLT, la Gol Line Technology che permette di capire se il pallone è entrato o meno in porta, eliminando con certezza infinite polemiche. Povero arbitro Turpin: perché il vecchio e malandato stadio Bilino Polje di Zenica non avrà (perché non può averla) questa tecnologia e dunque il direttore di gara transalpino dovrà basarsi solo sull’aiuto del VAR (e visto come è ridotto l’impianto della città dell’acciaio, sarà un VAR old style, con il Cross Air 3D e non il SAOT a verificare il fuorigioco). Una situazione paradossale, fra l‘altro sotto gli occhi di Ceferin, il presidente della Uefa, annunciato allo stadio.

Bosnia - Italia, niente Gol Line Technology: il motivo

Perché è decisione delle Federazioni ospitanti (in questo caso bosniaca) stabilirne l’utilizzo: la Figc, a Bergamo, nella semifinale contro l’Irlanda del Nord, aveva impiegato la GLT e il VAR (full optional). Qui a Zenica, invece, non ci sarà. Ecco in che condizioni  ci giocheremo il Mondiale….

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