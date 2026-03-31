Bosnia-Italia, finale playoff qualificazione Mondiali: orario e dove vederla in tv e in streaming
L'Italia deve fare i conti con la storia. A Zenica, in un clima infernale, gli Azzurri di Gattuso affronteranno i padroni di casa della Bosnia nella finale playoff. La partita mette in palio la qualificazione ai Mondiali 2026. L'Italia è reduce e vuole dare continuità al successo ottenuto contro l'Irlanda del Nord grazie ai gol di Tonali e Kean. I bosniaci, invece,sono reduci dalla vittoria ai calci di rigore contro il Galles. Nei centoventi minuti la gara era terminata 1-1 al Cardiff City Stadium, con reti di James al 51' e di Dzeko all'86'. Entrambe le formazioni mancano dal Mondiale dall'edizione del 2014, in Brasile.
Bosnia-Italia, l'orario della sfida
La finale dei playoff che mette in palio un pass per i Mondiali 2026 tra la Bosnia di Sergej Barbarez e l'Italia di Gennaro Gattuso è in programma martedì 31 marzo allo Stadion Bilino Polje di Zenica. Il calcio d'inizio è in programma alle 20:45. Il direttore di gara sarà Turpin. In caso di parità al termine dei novanta minuti di gioco si procederà con i tempi supplementari. E, se il risultato di parità dovesse persistere, la qualificazione sarà decisa ai calci di rigore.
Dove vedere Bosnia-Italia in tv
La partita di Zenica tra la Bosnia e l'Italia, sarà trasmessa in diretta tv, in chiaro, in esclusiva, su Rai Uno, come da accordi per i diritti televisivi delle gare della Nazionale.
Dove vedere Bosnia-Italia in streaming
Il servizio streaming per la sfida tra la Bosnia e l'Italia sarà attivo solo su RaiPlay. L'omonima applicazione mobile, disponibile su Play Store e App Store, è accessibile gratuitamente tramite pc, smartphone e tablet. Una volta approdati sulla piattaforma, basterà selezionare l'evento di riferimento e guardare la partita. Potrete seguire la webcronaca testuale della partita degli Azzurri su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le probabili formazioni di Barbarez e Gattuso
BOSNIA (4-4-2): Vasilji; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Dzeko, Demirovic. Ct: Barbarez.
A disposizione: Hadzikic, Zlomislic, Mujakic, Celik, Gigovic, Bazdar, Basic, Hadziahmetovic, Burnic, Alajbgovic, Radeljic, Tabakovic
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct: Gattuso.
A disposizione: Carnesecchi, Meret, Gatti, Buongiorno, Palestra, Scalvini, Pisilli, Cristante, Cambiaso, Spinazzola, Raspadori, P. Esposito
Indisponibili: -. Squalificati: -. Diffidati: -.
L'Italia deve fare i conti con la storia. A Zenica, in un clima infernale, gli Azzurri di Gattuso affronteranno i padroni di casa della Bosnia nella finale playoff. La partita mette in palio la qualificazione ai Mondiali 2026. L'Italia è reduce e vuole dare continuità al successo ottenuto contro l'Irlanda del Nord grazie ai gol di Tonali e Kean. I bosniaci, invece,sono reduci dalla vittoria ai calci di rigore contro il Galles. Nei centoventi minuti la gara era terminata 1-1 al Cardiff City Stadium, con reti di James al 51' e di Dzeko all'86'. Entrambe le formazioni mancano dal Mondiale dall'edizione del 2014, in Brasile.
Bosnia-Italia, l'orario della sfida
La finale dei playoff che mette in palio un pass per i Mondiali 2026 tra la Bosnia di Sergej Barbarez e l'Italia di Gennaro Gattuso è in programma martedì 31 marzo allo Stadion Bilino Polje di Zenica. Il calcio d'inizio è in programma alle 20:45. Il direttore di gara sarà Turpin. In caso di parità al termine dei novanta minuti di gioco si procederà con i tempi supplementari. E, se il risultato di parità dovesse persistere, la qualificazione sarà decisa ai calci di rigore.