Bosnia-Italia, finale playoff qualificazione Mondiali: orario e dove vederla in tv e in streaming

Bosnia-Italia, l'orario della sfida

La finale dei playoff che mette in palio un pass per i Mondiali 2026 tra la Bosnia di Sergej Barbarez e l'Italia di Gennaro Gattuso è in programma martedì 31 marzo allo Stadion Bilino Polje di Zenica. Il calcio d'inizio è in programma alle 20:45. Il direttore di gara sarà Turpin. In caso di parità al termine dei novanta minuti di gioco si procederà con i tempi supplementari. E, se il risultato di parità dovesse persistere, la qualificazione sarà decisa ai calci di rigore.