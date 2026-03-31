Nulla da fare. L'Italia perde ai rigori e per la terza edizione consecutiva non parteciperà ai Mondiali. La Nazionale si arrende alla Bosnia con gli errori fatali dal dischetto di Pio Esposito e Cristante, dopo la terribile espulsione di Bastoni al 41' dei tempi regolamentari per un brutto fallo su Memic, che inevitabilmente ha condizionato l'intera partita e vanificato il gol del vantaggio temporaneo di Kean al 15' del primo tempo . Amarezza sul volto di Rino Gattuso , che fino all'ultimo ha provato a caricare i suoi giocatori per innescare una scintilla, una reazione di orgoglio e portare l'Italia alla Coppa del Mondo 2026. Rivivi tutto il post partita con le parole dell'allenatore degli Azzurri sul sito de Il Corriere dello Sport-Stadio.

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Gravina e il commento dopo il disastro Italia: "Complimenti ai ragazzi, ho chiesto a Gattuso di restare"

"Complimenti ai ragazzi, ho chiesto a Gattuso di restare". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, dopo la terza mancata partecipazione consecutiva dell'Italia al Mondiale. Dopo Svezia e Macedonia del Nord, stavolta è stata la Bosnia a eliminare l'Italia ai playoff. Gravina ha commentato: "La parte tecnica è da salvaguardare al cento per cento. Per quanto riguarda il mio futuro ho avvisato i miei collaboratori di convocare il consiglio federale per la settimana prossima. Capisco l’esercizio della richiesta delle dimissioni a piè sospinto, ma le valutazioni spettano di diritto, per rispetto da quanto rivisto dalle norme dal consiglio federale, alconsiglio federale stesso"...

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Gattuso: "Mi rimprovero la scappata di Bastoni"

"Mi rimprovero la scappata di Bastoni che potevamo non rimanere in 10. Per il resto nulla, è stato un crescendo. Sono arrivato e qualcuno lo consocevo e allenato già al Milan e al Napoli, altri li ho conosciuti qui ma li vedevo giocare o li ho incontrati come avversari. Tutti mi hanno sorpreso. Un atteggiamento così, nulla da togliere ai miei collgehi, è da tanti anni che non si vedeva un gruppo giocare così con il cuore, battere colpo su colpo. Ci è andata male e bisogna accettarlo. Complimenti alla Bosnia perché vanno fatti i complimenti agli avversari. C'è da rivedere qualcosa a livello arbitrale, tante scelte non mi hanno convinto", ha aggiunto Ringhio in conferenza stampa

0:19

Gattuso in conferenza stampa insieme a Gravina

"Ho finito di parlare adesso alla squadra, posso solo ringraziare questo gruppo di ragazzi. Erano anni che non vedevo una nazionale così. Fa male ma dobbiamo accettarlo. Non voglio parlare di arbitri, potevamo fare il secondo gol e abbiamo sofferto. Sono orgoglioso di questi ragazzi, fa male accettare un epilogo così'. Serve tempo, è una bella mazzata. Ho detto ai miei ragazzi che sono molto orgoglioso. Meritavamo un finale diverso per come hanno vissuto questi 7/8 mesi con lo staff, con il presidente Gravina, con Buffon. Mi dispiace ma il calcio va accettato. C'è tanata amarezza e delusione, da parte mia e mi dispaice molto che per la terza volta non si va ai Monidali. Questa cosa mi fa stare male, avrei dato qualsiasi cosa, anche soldi per riuscire a conquistare l'obiettivo. C'è tanta amarezza. Posso assicurare che fa molto male. Fa male vedere questo gruppo di lavoro che ha dato tanto e meritavamo di raccogliere quello ceh abbiamo seminato. Oggi è riduttivo e puerile parlare del mio futuro. Bisgona parlare dell'Italia e della maglia azzurra che a sto giro non si meritava questo finale. Per questo non importa del mio futuro", ha detto in conferenza stampa

0:12

Spinazzola: "È un incubo"

"È un incubo, è proprio vero. Da 9 anni sono in Nazionale e ancora non ho fatto un Mondiale, è brutto per tutti, anche per noi, per il gruppo che siamo stati. Anche oggi in 10... Potevamo fare molto meglio, è un dispiacere enorme. Il calcio va avanti a episodi, noi ne abbiamo avuti 3 per fare gol, ma adesso è inutile parlare. Il dispiacere è enorme, mi dispiacere vedere i ragazzi che piangevano, mi auguro che finisca ora la maledizione e che possano fare altri Mondiali. Il mister è stata una sorpresa incredibile, ho visto tutto quello che deve avere un ct, non penso che si debba cambiare", ha detto il giocatore del Napoli

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Gattuso: "È una mazzata. Io non entro nelle polemiche, faccio l'allenatore"

"A livello personale è una bella mazzata. Potevamo fare qualcosa di differente? Vieni in un catino così con una squadra e dei tifosi che spingono tanto. Abbiamo commesso un errore e siamo rimasti in 10. Abbiamo avuto occasioni per andare sul 2-0. Si può fare sempre qualcosa di più. Oggi abbiamo fatto quello che dovevamo. Da tanto chiedevamo l'attaccamento alla maglia e tutte queste cose qua, ma oggi ci hanno condannato gli episodi. Succede che dobbiamo smaltire questa delusione e poi vediamo. Non è il caso di parlare del mio futuro o di quello di qualcun altro. Il calcio fa gioire e a volte piangere. È una mazzata. Il calcio italiano in crisi da anni? Io non entro nelle polemiche, faccio l'allenatore e sappiamo che è da tanti anni che si fa fatica come movimento e non sono la persona adatta ora a dire cosa migliorare e cosa fare meglio. Ci sono persone che ne sanno più di me e sono più brave di me", ha detto Gattuso a Sky Sport.

0:01

Spinazzola incredulo, non trattiene le lacrime

"Ancora non ci credo che siamo usciti in questo modo, dopo una partita in 10. Con i denti l'abbiamo portata ai rigori, potevamo fare 3/4 gol e veramente è un grande dispiacere per tutti. I bambini italiano vedranno un altro Mondiale senza Italia. Dispiace vedere i giovani piangere, spero che ne avranno tanti in futuro. Un paio di episodi non sono stati giudicati bene? Sapevamo che in 10 sarebbe stato difficile, ma abbiamo avuto 3/4 occasioni. Inutile parlare, dispiacere veramente enorme. Per alcuni di noi era l'ultima opportunità di andare a giocare un Mondiale? Sì, per me sicuramente. Dispiace per tutta l'Italia", ha detto il difensore ai microfoni Rai

23:55

Gattuso: "Siamo rimasti in 10"

"Oggi i ragazzi non si meritavano una batosta così. Siamo rimasti in 10, abbiamo avuto 3 palle gol e loro ci facevano il solletico. Dispiace, questo è calcio e sono orgoglioso dei miei ragazzi. Fa male, perché ci serviva per noi, per tutta l'Italia e per il nostro movimento. Mazzata difficile da digerire", ha aggiunto ai microfoni Rai

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Gattuso, lacrime e voce rotta

"Dispiace tanto però questo è il calcio. È una mazzata. Io sono oroglioso dei miei ragazzi, se uno oggi mi buca con qualcosa non esce sangue, non esce nulla. Fa male ma non sento nulla. Questa vittoria serviva a noi, alle nostre famiglie, ai ragazzi, al movimento e a tutti. Io non voglio parlare di arbitraggio e di niente, penso che è ingiusto però il calcio è questo. Io ci sono dentro da anni nel calcio. A volte ho gioito e a volte ho preso mazzate come oggi. Però è difficile da digerire questo. I miei ragazzi hanno sorpreso anche me oggi per il cuore, l'attaccamento che ci hanno messo in campo. Siamo stati in trincea e ci siamo saputi stare. Non andiamo al Mondiale per la terza volta, io personalmente chiedo scusa perché non ce l'ho fatta. Il mio futuro? Sinceramente parlare del mio futuro non è importante, oggi era importante portare l'Italia ai Mondiali. Ci teniamo questa prestazione qua, ma fa male e ci dispiace", ha detto il ct dell'Italia alla Rai

23:40

Dramma Italia: da Ventura a Gattuso, un altro disastro. Siamo ancora fuori dai Mondiali

Ve lo ricordate dove eravate, se eravate nati, il 9 luglio 2006? Oppure il 24 giugno del 2014? Vent'anni fa l'Italia vinceva il suo ultimo Mondiale e giocava l'ultima partita a eliminazione diretta. Nel 2014 invece, in Brasile, l'Uruguay ci buttò fuori al girone. Quella, ad oggi, è l'ultima partita della gloriosa nazionale italiana in un Mondiale. La prossima, forse, ci sarà nel 2030. Il che significa che i ragazzi nati a luglio del 2014 avranno 16 anni. I bambini del 2006 saranno uomini e donne di 24. Una generazione intera. Che, è vero, non ha mai visto l'Italia a un Mondiale. Ma ha visto un italiano vincere i 100 metri alle Olimpiadi, un altro numero 1 al mondo nel tennis, l'oro nella pallavolo a Parigi, l'Italia che batte l'Inghilterra nel rugby e varie altre cose. È una generazione fortunata? Forse. Ma il calcio è il calcio, come fai a dimenticarlo se sei l'Italia? Non lo dimentichi...

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