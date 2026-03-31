Gravina e il commento dopo il disastro Italia: "Complimenti ai ragazzi, ho chiesto a Gattuso di restare"

"Complimenti ai ragazzi, ho chiesto a Gattuso di restare" . Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina , dopo la terza mancata partecipazione consecutiva dell'Italia al Mondiale . Dopo Svezia e Macedonia del Nord , stavolta è stata la Bosnia a eliminare l'Italia ai playoff. Gravina ha commentato: "La parte tecnica è da salvaguardare al cento per cento. Per quanto riguarda il mio futuro ho avvisato i miei collaboratori di convocare il consiglio federale per la settimana prossima. Capisco l’esercizio della richiesta delle dimissioni a piè sospinto, ma le valutazioni spettano di diritto, per rispetto da quanto rivisto dalle norme dal consiglio federale, alconsiglio federale stesso".

Gravina: "Gattuso grande allenatore, la partita l'avete vista tutti"

Gravina ha iniziato il suo intervento in conferenza stampa commentado: “Il nostro stato d’animo è piuttosto evidente, soprattutto per come è maturato questo risultato. Permettetemi di fare i complimenti ai ragazzi, in questi mesi hanno avuto una crescita incredibile. Molti di voi non hanno potuto apprezzare il clima e l’atmosfera in questi ultimi mesi. Volevamo dare una gioia ai nostri tifosi e voglio fare i complimenti a Rino Gattuso. È un grande allenatore, gli ho chiesto di rimanere, lui e Buffon, alla guida tecnica di questi ragazzi. Avete perso un momento di grande sintonia all’interno nello spogliatoio. La partita l’avete vista tutti. C’è poco da commentare, il mister li ha definiti eroici. Poi capisco che ci siano diverse valutazioni da fare”.

Gravina dopo Bosnia-Italia: "Arbitraggio ha lasciato perplessità"

Gravina ha poi parlato del contestato arbitraggio di Turpin: "Ci sono state alcune applicazioni e scelte che hanno lasciato alcune perplessità. Negli episodi forse meritava maggiore approfondimento. Qui c'è un mondo che va tracciato con lucidità e obiettività, senza momenti di delusione e amarezza". Tornando a parlare del suo futuro, Gravina ha poi ribadito: "Settimana prossima faremo riflessioni molto più approfondite. Si pensa che la FIGC, come altre Federazioni, possono decidere e scegliere come costituire la squadra. Si pensa che la FIGC possa decidere tutto autonomamente, ma le cose sono molto più ampie. Facciamo sintesi tra quello che mettiamo a disposizione del nostro campionato. Ci dedicheremo a questo tipo di riflessione".

Gravina: "Mi assumo le mie responsabilità, ma questi ragazzi meritano rispetto"

Gravina ha concluso: "Voglio chiedere se c'è stato almeno un provvedimento utile richiesto, un modo per affrontare la crescita del calcio italiano. Ho letto qualcuno di voi che ha parlato di responsabilità oggettiva ed è mia, perché rappresento la Federazione. Mi sono sempre assunto le mie responsabilità, ma ci sono decisioni che non vanno a intaccare il grande lavoro e dignità di chi in questi mesi ha profuso energie. Questi ragazzi meritano rispetto per quello che hanno fatto in questi mesi. Abbiamo avuto tre occasioni limpidissime e non siamo riusciti, anche in dieci a chiudere la partita. Questo fa la differenza".