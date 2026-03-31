Dramma Italia: da Ventura a Gattuso, un altro disastro. Siamo ancora fuori dai Mondiali

Ve lo ricordate dove eravate, se eravate nati, il 9 luglio 2006? Oppure il 24 giugno del 2014? Vent'anni fa l'Italia vinceva il suo ultimo Mondiale e giocava l'ultima partita a eliminazione diretta. Nel 2014 invece, in Brasile, l'Uruguay ci buttò fuori al girone. Quella, ad oggi, è l'ultima partita della gloriosa nazionale italiana in un Mondiale. La prossima, forse, ci sarà nel 2030. Il che significa che i ragazzi nati a luglio del 2014 avranno 16 anni. I bambini del 2006 saranno uomini e donne di 24. Una generazione intera. Che, è vero, non ha mai visto l'Italia a un Mondiale. Ma ha visto un italiano vincere i 100 metri alle Olimpiadi, un altro numero 1 al mondo nel tennis, l'oro nella pallavolo a Parigi, l'Italia che batte l'Inghilterra nel rugby e varie altre cose. È una generazione fortunata? Forse. Ma il calcio è il calcio, come fai a dimenticarlo se sei l'Italia? Non lo dimentichi.