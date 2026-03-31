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martedì 31 marzo 2026
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Dramma Italia: da Ventura a Gattuso, un altro disastro. Siamo ancora fuori dai Mondiali

La Svezia, la Macedonia del Nord, la Bosnia: Milano, Palermo e ora Zenica hanno visto gli Azzurri piangere. E un intero Paese con loro
Chiara Zucchelli
3 min
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Ve lo ricordate dove eravate, se eravate nati, il 9 luglio 2006? Oppure il 24 giugno del 2014? Vent'anni fa l'Italia vinceva il suo ultimo Mondiale e giocava l'ultima partita a eliminazione diretta. Nel 2014 invece, in Brasile, l'Uruguay ci buttò fuori al girone. Quella, ad oggi, è l'ultima partita della gloriosa nazionale italiana in un Mondiale. La prossima, forse, ci sarà nel 2030. Il che significa che i ragazzi nati a luglio del 2014 avranno 16 anni. I bambini del 2006 saranno uomini e donne di 24. Una generazione intera. Che, è vero, non ha mai visto l'Italia a un Mondiale. Ma ha visto un italiano vincere i 100 metri alle Olimpiadi, un altro numero 1 al mondo nel tennis, l'oro nella pallavolo a Parigi, l'Italia che batte l'Inghilterra nel rugby e varie altre cose. È una generazione fortunata? Forse. Ma il calcio è il calcio, come fai a dimenticarlo se sei l'Italia? Non lo dimentichi.

Da Ventura a Gattuso, fallimento Italia

E, allora, ricordi Ventura che esce con la Svezia a Milano e sembrava la fine del mondo. Ma quella doveva ancora arrivare. O almeno così abbiamo tutti temuto, con la pandemia. Il Covid ci ha tolto l'Europeo del 2020, ma nel 2021 l'Italia se l'è andato a prendere a Wembley. Mica poco. "Vedrai - abbiamo pensato - che adesso al Mondiale...". Bene, a quello del 2022 non siamo andati. Eliminati. La Macedonia del Nord, a Palermo, il 24 marzo 2022 ci ha rispedito a casa. E pensare che un rigore di Jorginho, fallito, ci avrebbe spedito in Qatar mesi prima. C'era Mancini in panchina. Via, come Ventura. Con Spalletti è andata male all'Europeo e malissimo nelle qualificazioni Mondiali. Via pure lui. Ecco Gattuso. Anima, carattere, grinta, qualche buona idea. Ma non è bastato, nonostante un cuore enorme. In Bosnia ci mandano a casa Dzeko e compagni. Fa freddo, a Zenica. E mica solo per il meteo...

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