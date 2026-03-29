Sinner campione a Miami: quando può tornare numero 1 al mondo
Jannik Sinner pigliatutto in Florida. Grazie al successo ai danni di Jiri Lehecka nella finale del Masters 1000 di Miami, l'azzurro ha conquistato il secondo titolo stagionale ma soprattutto ha completato il Sunshine Double. Esattamente come accaduto a Indian Wells, l'ha fatto senza perdere set, dimostrando una netta superiorità e lasciando le briciole agli avversari. Una vittoria importante anche in chiave ranking per Sinner, il quale continua a stare col fiato sul collo a Carlos Alcaraz e si candida a impensierirlo per il numero uno del mondo nei prossimi appuntamenti.
Quando Sinner può tornare numero 1
Al termine del Masters 1000 di Miami, sono 13.590 i punti in classifica di Alcaraz e 12.400 quelli di Sinner. Una distanza ancora significativa ma destinata ad assottigliarsi ulteriormente in occasione del torneo di Monte-Carlo, in cui lo spagnolo - campione in carica - scarterà 1.000 punti. Di conseguenza, l'azzurro arriverà nel Principato di Monaco con un ritardo di appena 190 punti e potrà ambire al sorpasso. Per effettuarlo avrà tre possibilità: vincere il torneo (a prescindere dal risultato di Alcaraz), arrivare in finale (con Carlos sconfitto in semifinale o prima) oppure arrivare in semifinale (con lo spagnolo battuto nei quarti o prima). Anche se Sinner non dovesse riuscirci, avrebbe comunque altre opportunità nel corso della stagione su terra rossa: basti pensare che complessivamente avrà 1.950 punti da difendere contro i 4.300 di Alcaraz.