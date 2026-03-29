Sinner campione a Miami: quando può tornare numero 1 al mondo

Jannik Sinner pigliatutto in Florida . Grazie al successo ai danni di Jiri Lehecka nella finale del Masters 1000 di Miami, l'azzurro ha conquistato il secondo titolo stagionale ma soprattutto ha completato il Sunshine Double . Esattamente come accaduto a Indian Wells , l'ha fatto senza perdere set, dimostrando una netta superiorità e lasciando le briciole agli avversari. Una vittoria importante anche in chiave ranking per Sinner, il quale continua a stare col fiato sul collo a Carlos Alcaraz e si candida a impensierirlo per il numero uno del mondo nei prossimi appuntamenti.

Quando Sinner può tornare numero 1

Al termine del Masters 1000 di Miami, sono 13.590 i punti in classifica di Alcaraz e 12.400 quelli di Sinner. Una distanza ancora significativa ma destinata ad assottigliarsi ulteriormente in occasione del torneo di Monte-Carlo, in cui lo spagnolo - campione in carica - scarterà 1.000 punti. Di conseguenza, l'azzurro arriverà nel Principato di Monaco con un ritardo di appena 190 punti e potrà ambire al sorpasso. Per effettuarlo avrà tre possibilità: vincere il torneo (a prescindere dal risultato di Alcaraz), arrivare in finale (con Carlos sconfitto in semifinale o prima) oppure arrivare in semifinale (con lo spagnolo battuto nei quarti o prima). Anche se Sinner non dovesse riuscirci, avrebbe comunque altre opportunità nel corso della stagione su terra rossa: basti pensare che complessivamente avrà 1.950 punti da difendere contro i 4.300 di Alcaraz.