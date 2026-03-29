Alcaraz dimentica il flop americano e riparte con gli allenamenti sulla terra rossa: ecco da quanto non lo faceva

Dopo la finale del Masters 1000 di Miami tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka, il circuito ATP dirà addio al cemento - che ritroverà solo in piena estate - per spostarsi sulla terra battuta, superficie teatro dei tornei più importanti nei prossimi mesi: i tre Masters 1000 (Monte-Carlo, Madrid e Roma) e il Roland Garros. Chi è già al lavoro sul rosso è Carlos Alcaraz, che in Florida è stato eliminato a sorpresa da Sebastian Korda al terzo turno ed è dunque potuto tornare in Spagna prima del previsto. Il numero uno al mondo è atteso da una serie di settimane molto delicate in cui dovrà difendere ben 4.300 punti - nel 2026 vinse a Parigi, Roma e Montecarlo e raggiunse la finale a Barcellona - e provare a tenere a distanza Jannik Sinner, determinato a soffiargli il numero uno.