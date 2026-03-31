L'accusa del presidente del Coni Buonfiglio allo stadio di Zenica: "Mi meraviglio che si possa giocare..."

Tutto pronto a Zenica per la finale dei playoff di qualificazione tra Bosnia e Italia . Una sfida di importanza capitale per entrambe le squadre che si ritrovano a "soli" 90 minuti più recupero dalla partecipazione al torneo calcistico più grande del mondo. Il peso degli Azzurri è enorme dopo le ultime due edizioni saltate, ed è inutile stare a ribadire la rilevanza che questa partita avrà sul futuro del sistema calcio italiano. Eppure il palcoscenico di una partita così importante sembra tutt'altro che all'altezza.

Bonfiglio sul Bilino Polje: "Stadio non confortevole, mi meraviglio..."

Negli scorsi giorni ci sono state diverse discussioni sulla qualità del manto erboso e dell'ambiente circostante. A rincarare la dose è intervenuto il presidente del CONI Luciano Bonfiglio. "Andiamo a vedere questa partita che sicuramente si svolge in un teatro non molto confortevole", ha affermato il numero uno del Comitato Olimpico Nazionale Italiano intercettato sul volo verso la Bosnia. "Mi meraviglio che la federazione internazionale consenta di giocare in questi stadi". Uno stadio tutt'altro che all'avanguardia, dove infatti non è stato possibile neanche installare la goal line technology.

"Ho molta fiducia sulla qualificazione"

L'unica cosa che sarà sicuro sullo stadio è l'ambiente caldissimo che creeranno i tifosi bosniaci, ma Buonfiglio non se ne spaventa: "Secondo me ci serve per entrare in campo ancora più determinati perché quando bisogna guadagnarsi il posto ai Mondiali non bisogna aver paura di nulla e quindi ho molta fiducia". Gli Azzurri sono reduci dalla vittoria nella semifinale dei playoff contro l'Irlanda del Nord grazie ai gol di Tonali e Kean. Un successo che ha aiutato la squadra del ct Gattuso a prendere morale ed entusiasmo verso la finale in trasferta.

Il messaggio di Buonfiglio alla Nazionale

Bonfiglio prosegue sulla sfida tra Bosnia e Italia: "Dobbiamo solamente fare quello che sappiamo fare nel modo migliore possibile". Concludendo, il presidente del CONI ha voluto lanciare un messaggio verso il commissario tecnico Gattuso e i giocatori della Nazionale italiana in vista della finale playoff: "Il messaggio da ex atleta, non da presidente del Coni, è essere concentrati dal primo secondo fino al novantaseiesimo".