"Candidati vecchi, tutto resta sempre lo stesso, un disastro". Il fallimento dell'Italia arriva fino in America: "Come un Titanic affondato tre volte"

Una soluzione possibile per i problemi del calcio italiano

Da dove si può ripartire, dunque? Tra 76 giorni si terrà un conclave per scegliere il nuovo presidente della FIGC e quindi la direzione strategica del calcio italiano. Avverrà lo stesso giorno in cui la Francia affronterà l'Iraq a Philadelphia e l'Argentina giocherà contro l'Austria ad Arlington nel Mondiale. E sarà una giornata molto dolorosa per gli azzurri. “Gli italiani vorrebbero una leggenda del calcio in un ruolo che conta, per quello si sono fatti i nomi di Del Piero e Paolo Maldini. Non sarebbe la prima volta. Demetrio Albertini è stato vicepresidente della FIGC, Roberto Baggio e Arrigo Sacchi sono stati supervisori tecnici, incaricati di definire il programma di sviluppo giovanile. Billy Costacurta ha ricoperto il ruolo di commissario con poteri speciali quando il governo è intervenuto in seguito alla mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali del 2017. Il caso di Baggio e del suo dossier di 900 pagine è stato oggetto di molta attenzione nell'ultima settimana. Quel piano che avrebbe dato una spinta decisiva al calcio italiano è rimasto lettera morta. Baggio attese cinque ore per presentare il documento, ottenendo poi solo 15 minuti per parlare. Pochissime persone hanno avuto il piacere di leggerlo”.