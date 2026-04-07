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martedì 7 aprile 2026
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Capello boccia Mancini come ct dell'Italia: "Per me è squalificato". E tra Conte e Allegri sceglie...

L'ex tecnico di Milan, Roma e Juve 'fa le carte' alla panchina azzurra, dopo l'ennesima eliminazione dal Mondiale
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Dopo aver solidarizzato con Gattuso ed allo stesso tempo criticato senza giri di parole l'ennesimo fallimento della Nazionale italiana di calcio, per la terza volta fuorii dalla fase finale di un Campionato del Mondo, l'ex tecnico di Milan, Roma e Juve, Fabio Capello, dice la sua sul futuro della panchina azzurra. E tra i nomi più gettonati assesta una sonora bocciatura, mentre ne auspica un'altra.

Un netto no all'ipotesi Mancini

Si è molto parlato e scritto negli ultimi giorni di una possibile ritorno di Roberto Mancini, che dopo aver vinto l'Europeo, aveva lasciato a metà il discorso con l'Italia, tentato dall'offerta dell'Arabia Saudita. Una scelta criticatissima da Capello, che liquida così la possibile candidatura dell'ex ct: "Io l’ho già detto e lo ripeto: per me Mancini è squalificato”.

 

 

L'endorsement di Capello

Sono altre invece le scelte caldeggiate da Capello, che tra Conte e Allegri si lascia andare, indicando e motivando la sua preferenza: "Quella di Conte è una buona candidatura. Non so se il casting sia già chiuso. Posso dire che Allegri si è tirato fuori dalla corsa mentre Conte si è offerto, a me sembra una buona idea”.

 

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