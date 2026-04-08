Donnarumma in lacrime dopo il fallimento Mondiale: "Non ho mai chiesto un euro alla Nazionale. È durissima ma l'Italia tornerà grande"

La delusione per l'Italia è ancora fortissima. La Nazionale italiana per la terza volta consecutiva non parteciperà alla fase finale di un Mondiale . La sconfitta nella finale dei playoff di qualificazione contro la Bosnia inevitabilmente pesa ancora come un macigno. Specialmente sulle spalle del capitano, Gianluigi Donnarumma , che nella lotteria dei rigori non è riuscito nel miracolo. Il portiere del Manchester City è tornato a parlare di quella sconfitta: "Sono stati giorni duri e faticosi come per tutti gli italiani che ci tenevano tanto a riandare al Mondiale, come me e tutta la squadra", ha affermato ai microfoni di Sky Sport.

Le parole di Donnarumma

Donnarumma prosegue: "Purtroppo non ci siamo riusciti e c'è da accettarlo, andare avanti. Fa molto male, veramente tanto. I primi giorni ho fatto fatica a metabolizzare, ma bisogna ripartire e andare avanti, reagire". Oltre a una riforma strutturale del calcio italiano, serve ricostruire anche un percorso immediato per il futuro prossimo della Nazionale. Serve la costruzione di un percorso, in vista del Mondiale del 2030: "Ci sono quattro anni per un altro Mondiale, in mezzo ci sono competizioni importanti. Prima di ripensare al Mondiale bisogna pensare a questi grandi tornei nel mezzo per ripartire subito forti".

"Sono rimasto ferito dai commenti"

Il capitano della Nazionale è stato poi interpellato sulla questione dei presunti premi in denaro richiesti dai giocatori dell'Italia in caso di qualificazione al Mondiale: "Sono rimasto ferito dai commenti, le paorle che sono uscite. Io da capitano non sono mai andato a chiedere un euro alla Nazionle, Quello che fa la Nazionale è un regalo ai giocatori che si qualificano per un torneo, ma è solo quello, nessuno ha chiesto niente alla Federazione. Il nostro regalo era andare al Mondiale ma non è successo purtroppo. Nessuno ha chiesto premi, era un premio che la Nazionale fa quando ci si qualifica".

Donnarumma in lacrime: "Rapporto stupendo con Buffon e Gattuso"

L'intervista si chiude con il racconto di Donnarumma del rapporto con Buffon e Gattuso: "Rapporto stupendo, anche con il presidente. Ci dispiace anche per quello, per loro". Qui Gigio scoppia a piangere davanti alle telecamere: "Normale che ti senti responsabile per tutto quello che sta succedendo ora, e fa male. Ma bisogna andare avanti, ringrazio tutti, hanno dato una mano importante. Bisogna andare avanti. Comunque oltre alle delusioni abbiamo fatto cose importanti, dall'Europeo vinto al record di vittorie consecutive, non è tutto da buttare. Bisogna reagire, è dura, ma bisogna andare avanti con forza".