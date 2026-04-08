Donnarumma in lacrime dopo il fallimento Mondiale: "Non ho mai chiesto un euro alla Nazionale. È durissima ma l'Italia tornerà grande"
La delusione per l'Italia è ancora fortissima. La Nazionale italiana per la terza volta consecutiva non parteciperà alla fase finale di un Mondiale. La sconfitta nella finale dei playoff di qualificazione contro la Bosnia inevitabilmente pesa ancora come un macigno. Specialmente sulle spalle del capitano, Gianluigi Donnarumma, che nella lotteria dei rigori non è riuscito nel miracolo. Il portiere del Manchester City è tornato a parlare di quella sconfitta: "Sono stati giorni duri e faticosi come per tutti gli italiani che ci tenevano tanto a riandare al Mondiale, come me e tutta la squadra", ha affermato ai microfoni di Sky Sport.
Le parole di Donnarumma
Donnarumma prosegue: "Purtroppo non ci siamo riusciti e c'è da accettarlo, andare avanti. Fa molto male, veramente tanto. I primi giorni ho fatto fatica a metabolizzare, ma bisogna ripartire e andare avanti, reagire". Oltre a una riforma strutturale del calcio italiano, serve ricostruire anche un percorso immediato per il futuro prossimo della Nazionale. Serve la costruzione di un percorso, in vista del Mondiale del 2030: "Ci sono quattro anni per un altro Mondiale, in mezzo ci sono competizioni importanti. Prima di ripensare al Mondiale bisogna pensare a questi grandi tornei nel mezzo per ripartire subito forti".
"Sono rimasto ferito dai commenti"
Il capitano della Nazionale è stato poi interpellato sulla questione dei presunti premi in denaro richiesti dai giocatori dell'Italia in caso di qualificazione al Mondiale: "Sono rimasto ferito dai commenti, le paorle che sono uscite. Io da capitano non sono mai andato a chiedere un euro alla Nazionle, Quello che fa la Nazionale è un regalo ai giocatori che si qualificano per un torneo, ma è solo quello, nessuno ha chiesto niente alla Federazione. Il nostro regalo era andare al Mondiale ma non è successo purtroppo. Nessuno ha chiesto premi, era un premio che la Nazionale fa quando ci si qualifica".
Donnarumma in lacrime: "Rapporto stupendo con Buffon e Gattuso"
L'intervista si chiude con il racconto di Donnarumma del rapporto con Buffon e Gattuso: "Rapporto stupendo, anche con il presidente. Ci dispiace anche per quello, per loro". Qui Gigio scoppia a piangere davanti alle telecamere: "Normale che ti senti responsabile per tutto quello che sta succedendo ora, e fa male. Ma bisogna andare avanti, ringrazio tutti, hanno dato una mano importante. Bisogna andare avanti. Comunque oltre alle delusioni abbiamo fatto cose importanti, dall'Europeo vinto al record di vittorie consecutive, non è tutto da buttare. Bisogna reagire, è dura, ma bisogna andare avanti con forza".