Italia ripescata ai Mondiali? Dalla Francia la ricostruzione che chiude ogni possibilità: "Infantino troppo furbo, non farà mai questo errore"  

Le parole di Paolo Zampolli, inviato speciale per le partnership globali del presidente Trump, hanno riaperto il dibattito su un possibile ripescaggio della Nazionale ai Mondiali di Calcio . Secondo il collaboratore del presidente degli Stati Uniti, gli azzurri "hanno il pedigree per poter essere chiamati a disputare il Mondiale". L'Italia, eliminata dalla Bosnia nello spareggio Playoff, potrebbe essere tenuta in considerazione, solo in caso di forfait dell'Iran.

La Fifa punta sulla presenza dell'Iran

Un'ipotesi che però sembra trovare pochi riscontri. Secondo la ricostruzione effettuata da L'Equipe, la Fifa non avrebbe dubbi sulla partecipazione della squadra iraniana, avendo ricevuto rassicurazioni da entrambe le parti sull'assenza di problemi. Gli iraniani sarebbero pronti a partecipare e gli Stati Uniti ad ospitarli. E se la situazione dovesse cambiare, l'Italia non sarebbe certo la prima a essere chiamata a unirsi a Belgio, Egitto e Nuova Zelanda nel Gruppo G.

La scelta di Infantino in caso di forfait dell'Iran

Secondo il quotidiano francese infatti, nominare l'Italia come sostituta dell'Iran sarebbe accolto molto negativamente da tutte le altre Confederazioni, che si sentirebbero lese. Un particolare che potrebbe precludere a Infantino la candidatura alla presidenza della FIFA nel 2027. "Anche se è italo-svizzero - scrive l'Equipe - il cinquantaseienne capo del calcio mondiale è un politico troppo astuto per commettere un errore del genere".

Niente Iran ai Mondiali? La Fifa ha un piano B pronto (e non è l'Italia)

La speranza della Fifa è di vedere l'Iran partecipare ai prossimi Mondiali. Ma cosa accadrebbe nel caso in cui la situazione dovesse degenerare e la federazione iraniana scegliesse di rinunciare? Di fronte a questo scenario, è plausibile immaginare che, a prendere il posto dell'Iran sarebbero gli Emirati Arabi Uniti, che hanno perso in finale contro l'Iraq nello spareggio internazionale e che potrebbero occupare il posto lasciato vacante da un'altra nazionale asiatica.