Italia, la lista dei convocati di Baldini: Donnarumma guida un gruppo giovanissimo, tutti i nomi

Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati dell’ Italia che affronterà il Lussemburgo il 3 giugno e la Grecia il 7 giugno in due amichevoli dal peso specifico limitato sul piano tecnico, ma importanti per il ranking Fifa in vista dei prossimi sorteggi internazionali. Il commissario tecnico ad interim, come già anticipato nei giorni scorsi, ha scelto di puntare soprattutto sui giovani provenienti dall’ Under 21 , aprendo di fatto un nuovo ciclo azzurro dopo la delusione legata al mancato accesso al Mondiale. Una scelta chiara, orientata alla ricostruzione e alla valorizzazione di un gruppo giovane che possa rappresentare il futuro della Nazionale. Tra i convocati spiccano pochi volti già consolidati nel panorama internazionale. Il nome simbolo resta quello di Gianluigi Donnarumma , capitano azzurro e unico reduce della precedente gestione ancora presente dopo la disfatta che ha lasciato l’Italia fuori dalla Coppa del Mondo. Toccherà proprio al portiere guidare una squadra profondamente rinnovata, fatta di entusiasmo, inesperienza e voglia di rilancio. Inzia così un nuovo ciclo.

Italia, la lista dei convocati

Baldini, che coadiuvato dal suo staff guiderà gli Azzurri in occasione delle due gare, ha deciso di puntare su tanti giovani di prospettiva, ma che vantano già diverse presenze e gol nei principali campionati europei e nelle coppe: nel gruppo ci sono 4 ragazzi classe 2008, 3 classe 2006, 7 classe 2005 e 9 classe 2004 per un’età media di 20 anni e 6 mesi. Oltre a Gianluigi Donnarumma - capitano e capofila del gruppo dall’alto delle 81 presenze in azzurro - sono già nel giro della Nazionale maggiore anche Pietro Comuzzo, Marco Palestra, Niccolò Pisilli e Francesco Pio Esposito. La lista completa:

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), *Costantino Favasuli (Catanzaro), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Marco Palestra (Cagliari), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Lorenzo Venturino (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).

Nazionale, tutte le info sulle amichevoli

Gli Azzurri si raduneranno a Coverciano nella serata di giovedì 28 maggio e il giorno seguente sosterranno la prima seduta di allenamento. All’elenco dei convocati si aggiungono i calciatori Tommaso Berti (Cesena), Niccolò Fortini (Fiorentina), Gabriele Guarino (Empoli) e Dominic Vavassori (Atalanta), che parteciperanno alla fase di preparazione delle gare amichevoli da giovedì 28 a domenica 31 maggio.