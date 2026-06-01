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lunedì 1 giugno 2026
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Dove vedere Danimarca-Italia Europei U17 in tv? Rai o Sky, orario e formazioni

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sull'ultima sfida del gruppo B della kermesse continentale: info e canali per seguirla
2 min
TagsItaliau17Europeo U17
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Tutte le notizie sulla squadra

Dopo le vittorie contro la Francia e il Montenegro, l'Italia U17 guidata dal commissario tecnico Franceschini si preparano all'ultima sfida del gruppo B dell'Europeo di categoria con due risultati su tre a favore. Contro la Danimarca gli Azzurrini hanno così la possibilità di chiudere a punteggio pieno il discorso relativo all'approdo in semifinale.

Europei U17, l'orario di Danimarca-Italia

La sfida tra Danimarca U17 e Italia U17  andrà in scena oggi, lunedì 1 giugno, alle ore 13:30 al Kalevi Keskstaadion di Tallin, in Estonia.

Dove vedere Danimarca U17-Italia U17 in diretta tv

Per il match odierno, che vedrà contrapposte le formazioni U17 di Danimarca e Italia, è prevista la diretta tv in chiaro su RaiSport.

 

 

Europei U17, dove vedere Danimarca-Italia in streaming

Per assistere alla partita dell'Italia U17 del ct Franceschini sarà necessario accedere al portale ufficiale di RaiPlay e selezionare gratuitamente la finestra RaiPlay Sport, utile per vedere live in streaming la sfida valida per la terza giornata della fase a gironi dell'Europeo di categoria. Potrete seguire Danimarca U17-Italia U17 in diretta anche su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

 

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