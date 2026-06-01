Dove vedere Danimarca-Italia Europei U17 in tv? Rai o Sky, orario e formazioni
Dopo le vittorie contro la Francia e il Montenegro, l'Italia U17 guidata dal commissario tecnico Franceschini si preparano all'ultima sfida del gruppo B dell'Europeo di categoria con due risultati su tre a favore. Contro la Danimarca gli Azzurrini hanno così la possibilità di chiudere a punteggio pieno il discorso relativo all'approdo in semifinale.
Europei U17, l'orario di Danimarca-Italia
La sfida tra Danimarca U17 e Italia U17 andrà in scena oggi, lunedì 1 giugno, alle ore 13:30 al Kalevi Keskstaadion di Tallin, in Estonia.
Dove vedere Danimarca U17-Italia U17 in diretta tv
Per il match odierno, che vedrà contrapposte le formazioni U17 di Danimarca e Italia, è prevista la diretta tv in chiaro su RaiSport.
Europei U17, dove vedere Danimarca-Italia in streaming
Per assistere alla partita dell'Italia U17 del ct Franceschini sarà necessario accedere al portale ufficiale di RaiPlay e selezionare gratuitamente la finestra RaiPlay Sport, utile per vedere live in streaming la sfida valida per la terza giornata della fase a gironi dell'Europeo di categoria. Potrete seguire Danimarca U17-Italia U17 in diretta anche su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.