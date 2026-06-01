Da Reggiani a Koleosho e Dagasso: c’è un’Italia da amare

Corrono, spingono e si divertono . Alta intensità in allenamento. La Giovane Italia ha impressionato Donnarumma . Il ct Baldini è convinto di spuntarla in Lussemburgo e di tenere testa alla Grecia. Niente paura , non ci spaventa il ranking Fifa. Dentro un momento così cupo per il calcio azzurro, in attesa dei nuovi vertici federali, meglio farsi contagiare dall’entusiasmo dei giovani . Se non ora, quando? E perché, senza un filo logico, il selezionatore avrebbe dovuto chiamare il gruppo sfibrato dall’eliminazione mondiale o qualche fuoriquota di 23 o 24 anni che poco o niente avrebbe aggiunto? Ci facciamo bastare Donnarumma più Palestra, Esposito e Pisilli , sicuri titolari dopo l’estate , quando scatterà la Nations con il futuro ct .

Italia, un bel patrimonio da scoprire

C’è un bel patrimonio da scoprire e la base dell’Under 21 è garantita da qualche nome conosciuto nell’ultimo campionato di Serie A. Come Ndour e Comuzzo oppure Bartesaghi, promosso titolare da Allegri. Il terzino sinistro del Milan si dividerà lo spazio con Ahanor, italo-nigeriano cresciuto a Genova, 18 anni compiuti a fine febbraio, 31 presenze tra Serie A e Champions con l’Atalanta: era in attesa di passaporto, altrimenti l’ex ct Gattuso lo avrebbe convocato in autunno.

Tra i convocati sei italiani di seconda generazione. In sette vengono dalla B

Sangue misto, ecco il nuovo sentiero del calcio. Conta allargare la platea dei selezionabili. Noi arriviamo dopo Francia e Germania. Gli italiani di seconda generazione in elenco sono sei. Ekhator, origini nigeriani, era la terza punta nel Genoa di De Rossi. Seydou Fini, l’oriundo ivoriano, è rientrato in Liguria dal prestito al Frosinone. Il tridente, sulla fascia sinistra, lo completerà Koleosho, proprietà Burnley, preso a gennaio dal Paris FC, 16 presenze e 3 gol in Ligue 1. Luca è nato nel Connecticut da padre nigeriano e madre canadese con origini italiane: Spalletti stravedeva per le sue accelerazioni e meditava se chiamarlo un anno fa. C’è materia da plasmare in attacco: tutti aspettano il milanista Camarda. Cherubini, ala destra scuola Roma, si è imposto con la Samp. Ben 7 convocati nell’ultima stagione hanno giocato in Serie B. Matteo Dagasso, ex Pescara, mezzala di costruzione e ultimo passaggio, ha vinto il campionato con il Venezia. Uguale Palmisani, portiere del Frosinone. La Juve deciderà se prestare o tenere Daffara, rientrato da Avellino. Sicuro il riscatto di Faticanti, cresciuto alla Roma, ultima stagione in C con la Next Gen, di proprietà Lecce. Regìa affidata a Lipani, mediano del Sassuolo. Il 4-3-3 dell’Under 21 di Baldini ruba l’occhio, produce dribbling e gol (ben 25 nel girone di qualificazione all’Europeo). La curiosità in difesa. Gattuso cercava nuovi marcatori e chi arriverà al suo posto dovrà risolvere lo stesso problema.

In difesa Chiarodia avviato al debutto con Reggiani. E presto tornerà Leoni

Viscidi a Coverciano parla da tempo di Fabio Chiarodia, classe 2005, famiglia italiana trasferita in Germania, 43 presenze nelle ultime due stagioni con il Borussia Moenchengladbach. È avviato al debutto. Come Luca Reggiani, di tre anni più giovane, centrale destro del Borussia Dortmund, titolare nel playoff Champions contro l’Atalanta, 8 presenze e 1 gol in Bundesliga. Referenze qualificate. Tra qualche mese l’Italia potrà riabbracciare Giovanni Leoni, ex Parma, bloccato da un terribile incidente un mese dopo il suo arrivo a Liverpool. Gattuso a settembre lo aveva portato, con Pio Esposito, a Coverciano. Se non si fosse fatto male...