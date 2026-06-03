Dove vedere Lussemburgo-Italia in tv? Rai o Sky, orario e formazioni

Al via l'avventura della Giovane Italia. 64 giorni dopo la notte di Zenica che ha sancito l'eliminazione, per la terza volta consecutiva, dal Mondiale, la Nazionale scenderà in campo in un'amichevole fissata per contratto contro il Lussemburgo. Sarà l'esordio per il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini il quale per l'occasione, eccezion fatta per Donnarumma e Pio Esposito, riproporrà la formazione dell'Under 21.