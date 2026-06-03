Dove vedere Lussemburgo-Italia in tv? Rai o Sky, orario e formazioni
Al via l'avventura della Giovane Italia. 64 giorni dopo la notte di Zenica che ha sancito l'eliminazione, per la terza volta consecutiva, dal Mondiale, la Nazionale scenderà in campo in un'amichevole fissata per contratto contro il Lussemburgo. Sarà l'esordio per il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini il quale per l'occasione, eccezion fatta per Donnarumma e Pio Esposito, riproporrà la formazione dell'Under 21.
Lussemburgo-Italia, data e orario
La sfida tra Lussemburgo e Italia andrà in scena oggi, giovedì 3 giugno. La partita, in programma allo Stade de Luxembourg, inizierà alle 20:45.
Dove vedere Lussemburgo-Italia in diretta tv
La prima sfida della Nazionale guidata da Silvio Baldini sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1.
Lussemburgo-Italia, dove vedere la partita in streaming
Servizio streaming attivo su RaiPlay. Basterà collegarsi al sito raiplay.it o scaricare gratuitamente l'app di RaiPlay, anche senza necessità di registrarsi, per selezionare gratuitamente la finestra RaiPlay Sport e vedere live in streaming la partita amichevole. Potrete seguire Lussemburgo-Italia in diretta anche su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Le possibili scelte di Strasser e Baldini
LUSSEMUBURGO (4-3-1-2): Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Martins, Olsen, cruz; Sinani; Thill, Dardari.Ct: Strasser.
A disposizione: Pereira, Fox, Pinto, Veiga, Selimovic, Mahmutovic, De Pina, Duarte, Gonçalves, S. Thill, Borges
Indisponibili: -.
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Pio Esposito, Koleosho. Ct: Baldini.
A disposizione: Palmisani, Daffara, Ahanor, Fortini, Mane, Reggiani, Faticanti, Dagasso, Berti, Fini, Ekhator, Inacio, Camarda
Indisponibili: Palestra.
Al via l'avventura della Giovane Italia. 64 giorni dopo la notte di Zenica che ha sancito l'eliminazione, per la terza volta consecutiva, dal Mondiale, la Nazionale scenderà in campo in un'amichevole fissata per contratto contro il Lussemburgo. Sarà l'esordio per il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini il quale per l'occasione, eccezion fatta per Donnarumma e Pio Esposito, riproporrà la formazione dell'Under 21.
Lussemburgo-Italia, data e orario
La sfida tra Lussemburgo e Italia andrà in scena oggi, giovedì 3 giugno. La partita, in programma allo Stade de Luxembourg, inizierà alle 20:45.
Dove vedere Lussemburgo-Italia in diretta tv
La prima sfida della Nazionale guidata da Silvio Baldini sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1.
Lussemburgo-Italia, dove vedere la partita in streaming
Servizio streaming attivo su RaiPlay. Basterà collegarsi al sito raiplay.it o scaricare gratuitamente l'app di RaiPlay, anche senza necessità di registrarsi, per selezionare gratuitamente la finestra RaiPlay Sport e vedere live in streaming la partita amichevole. Potrete seguire Lussemburgo-Italia in diretta anche su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.