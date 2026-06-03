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Dove vedere Lussemburgo-Italia in tv? Rai o Sky, orario e formazioni

La Giovane Italia di Baldini pronta all'esordio nella prima delle due amichevoli: info e canali per seguirla
TagsItaliaLussemburgodove vedere
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Tutte le notizie sulla squadra

Al via l'avventura della Giovane Italia. 64 giorni dopo la notte di Zenica che ha sancito l'eliminazione, per la terza volta consecutiva, dal Mondiale, la Nazionale scenderà in campo in un'amichevole fissata per contratto contro il Lussemburgo. Sarà l'esordio per il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini il quale per l'occasione, eccezion fatta per Donnarumma e Pio Esposito, riproporrà la formazione dell'Under 21. 

Lussemburgo-Italia, data e orario

La sfida tra Lussemburgo e Italia andrà in scena oggi, giovedì 3 giugno. La partita, in programma allo Stade de Luxembourg, inizierà alle 20:45.

Dove vedere Lussemburgo-Italia in diretta tv

La prima sfida della Nazionale guidata da Silvio Baldini sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1.

 

 

Lussemburgo-Italia, dove vedere la partita in streaming

Servizio streaming attivo su RaiPlay. Basterà collegarsi al sito raiplay.it o scaricare gratuitamente l'app di RaiPlay, anche senza necessità di registrarsi, per selezionare gratuitamente la finestra RaiPlay Sport e vedere live in streaming la partita amichevole. Potrete seguire Lussemburgo-Italia in diretta anche su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

Le possibili scelte di Strasser e Baldini

LUSSEMUBURGO (4-3-1-2): Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Martins, Olsen, cruz; Sinani; Thill, Dardari.Ct: Strasser.

A disposizione: Pereira, Fox, Pinto, Veiga, Selimovic, Mahmutovic, De Pina, Duarte, Gonçalves, S. Thill, Borges  
Indisponibili: -. 

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Pio Esposito, Koleosho. Ct: Baldini.
A disposizione: Palmisani, Daffara, Ahanor, Fortini, Mane, Reggiani, Faticanti, Dagasso, Berti, Fini, Ekhator, Inacio, Camarda 
Indisponibili: Palestra.

 

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Al via l'avventura della Giovane Italia. 64 giorni dopo la notte di Zenica che ha sancito l'eliminazione, per la terza volta consecutiva, dal Mondiale, la Nazionale scenderà in campo in un'amichevole fissata per contratto contro il Lussemburgo. Sarà l'esordio per il commissario tecnico ad interim Silvio Baldini il quale per l'occasione, eccezion fatta per Donnarumma e Pio Esposito, riproporrà la formazione dell'Under 21. 

Lussemburgo-Italia, data e orario

La sfida tra Lussemburgo e Italia andrà in scena oggi, giovedì 3 giugno. La partita, in programma allo Stade de Luxembourg, inizierà alle 20:45.

Dove vedere Lussemburgo-Italia in diretta tv

La prima sfida della Nazionale guidata da Silvio Baldini sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai 1.

 

 

Lussemburgo-Italia, dove vedere la partita in streaming

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