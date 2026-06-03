Del Piero: "Italia senza Mondiale? Un incubo, dobbiamo ritrovare il fuoco"

A otto giorni dall'inizio dei Mondiali, Alessandro Del Piero è tornato a parlare della mancata qualificazione della Nazionale e del momento del calcio italiano, a poche settimane dalle elezioni del nuovo presidente della Figc . Continuano a prevalere "rassegnazione e tristezza", ma l'ex capitano della Juve ha ricordato come gli Azzurri abbiano vinto il Mondiale 2006 ed Euro 2020 in momenti drammatici per il movimento e per il Paese.

Italia senza Mondiale, Del Piero: "Quasi un incubo, ma cerchiamo di essere propositivi..."

In occasione della cerimonia dedicata al Premio De Sanctis "Sport, Rispetto e Legalità" 2026, andata in scena presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alessandro Del Piero ha detto la sua sul futuro del movimento calcistico italiano: "Italia senza Mondiale? Ovvio che c'è rassegnazione e tristezza. La terza mancata qualificazione al Mondiale è stata quasi un incubo, ma il mondo sportivo è cambiato. Cerchiamo di essere propositivi, è ovvio che deve esserci un impatto da parte di tutti per migliorare la nostra situazione e qualificarci alla prossima occasione. Ci sono nazioni che hanno investito e che ci hanno creduto. Ma a me piace ricordare come, nel momento in cui Mancini vinse con la Nazionale, così come quando successe alla mia nel 2006, erano momenti drammatici per il nostro calcio. Eppure da italiani ci siamo ripresi, abbiamo trovato quel fuoco che speriamo non ci manchi in futuro".