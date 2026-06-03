Baldini vince al debutto con l'Italia: "Io sono un po' strano, mi preoccupo di..."

Buona la prima per il ct ad interim Silvio Baldini : l'Italia batte il Lussemburgo per 1-0 . Nella prima amichevole di questa tornata di giugno, in vista dell'ennesimo Mondiale da spettatori e della Nations League , in programma per il prossimo settembre. Partita dominata dalla giovanissima Nazionale italiana che risolve la sfida grazie al gol di Francesco Pio Esposito. Silvio Baldini ha commentato così la partita: "Sono soddisfatto, questi ragazzi hanno dei valori. La maggior parte di loro erano debuttanti e c'erano delle insidie", ha affermato ai microfoni della Rai poco dopo il triplice fischio.

Le parole di Baldini dopo Lussemburgo-Italia

Baldini ha continuato: "Gli italiani qui ci hanno fatto sentire quanto vogliono bene alla Nazionale. Non era scontato, ma io sapevo che oggi avrebbero vinto, le stelle sarebbero state dalla nostra parte. La squadra in fase offensiva ha creato azioni ma è in grado di fare cose migliori". Gli Azzurri hanno tenuto il controllo del gioco per larghissimi tratti, ma c'è stata qualche difficoltà nel trovare la via per il tiro, specialmente nel primo tempo: "Ci sono meccanismi che conoscono, che gli vengono naturali, ma oggi tante volte questi movimenti non li facevano, soprattutto nel primo tempo".

"Emozione? Sento più la preoccupazione di non essere utile"

A Baldini è stato poi chiesto della sua emozione per la prima panchina da allenatore della Nazionale maggiore: "A essere sincero, io sono un po' strano: in questo contesto con le partite non sento una grande emozione. Sento soprattutto la preoccupazione di non essere utile a questi ragazzi. Non fai la differenza quando sposti un giocatore, ma quando parli, gli devi dire ciò di cui ha bisogno. Se sbaglio è come un piccolo ingranaggio che si inceppa. La mia è sempre una preoccupazione di non essere di aiuto a loro".