Baldini vince al debutto con l'Italia: "Io sono un po' strano, mi preoccupo di..."
Buona la prima per il ct ad interim Silvio Baldini: l'Italia batte il Lussemburgo per 1-0. Nella prima amichevole di questa tornata di giugno, in vista dell'ennesimo Mondiale da spettatori e della Nations League, in programma per il prossimo settembre. Partita dominata dalla giovanissima Nazionale italiana che risolve la sfida grazie al gol di Francesco Pio Esposito. Silvio Baldini ha commentato così la partita: "Sono soddisfatto, questi ragazzi hanno dei valori. La maggior parte di loro erano debuttanti e c'erano delle insidie", ha affermato ai microfoni della Rai poco dopo il triplice fischio.
Le parole di Baldini dopo Lussemburgo-Italia
Baldini ha continuato: "Gli italiani qui ci hanno fatto sentire quanto vogliono bene alla Nazionale. Non era scontato, ma io sapevo che oggi avrebbero vinto, le stelle sarebbero state dalla nostra parte. La squadra in fase offensiva ha creato azioni ma è in grado di fare cose migliori". Gli Azzurri hanno tenuto il controllo del gioco per larghissimi tratti, ma c'è stata qualche difficoltà nel trovare la via per il tiro, specialmente nel primo tempo: "Ci sono meccanismi che conoscono, che gli vengono naturali, ma oggi tante volte questi movimenti non li facevano, soprattutto nel primo tempo".
"Emozione? Sento più la preoccupazione di non essere utile"
A Baldini è stato poi chiesto della sua emozione per la prima panchina da allenatore della Nazionale maggiore: "A essere sincero, io sono un po' strano: in questo contesto con le partite non sento una grande emozione. Sento soprattutto la preoccupazione di non essere utile a questi ragazzi. Non fai la differenza quando sposti un giocatore, ma quando parli, gli devi dire ciò di cui ha bisogno. Se sbaglio è come un piccolo ingranaggio che si inceppa. La mia è sempre una preoccupazione di non essere di aiuto a loro".
Italia, Baldini: "Non bisogna cercare sempre il colpevole. Non dobbiamo perdere Pio Esposito"
Silvio Baldini è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Questi sono ragazzi che bisogna saperli aiutare... Oggi vedevo che c'era emozione, ma io ero più preoccupato del non essere utile a loro. Se chi li allena non fa confusione o demagogia, se non si cerca sempre il colpevole... lo ero sicuro che avrebbero fatto bene. A fine primo tempo abbiamo aggiustato qualcosa e all'inizio del secondo sono stati bravissimi". Su Pio Esposito: "È un ragazzo umile, che ha detto alla squadra di essere grato che lo avessero accettato in gruppo. Questo ha vinto lo Scudetto, uno così l'Italia non deve perderlo perché con valori così aiuterà tutti a crescere".
"Bisogna guardare sempre il percorso, non il risultato"
Il ct ad interim prosegue: "Anche prima della partita gli ho detto di non pensare al risultato. Eravamo lì a vedere quanto mancava... Bisogna eliminare queste scorie, bisogna guardare sempre il percorso, fare le cose giuste con equilibrio e coraggio per tirare fuori le qualità che hanno. Tanti esordienti? Bene, speriamo che sia di buon auspicio per questi ragazzi. Ora bisogna continuare, ci sarà un'altra partita, dovranno recuperare le energie e fare una prestazione come stasera. Poi accetteremo i responsi del campo".
Buona la prima per il ct ad interim Silvio Baldini: l'Italia batte il Lussemburgo per 1-0. Nella prima amichevole di questa tornata di giugno, in vista dell'ennesimo Mondiale da spettatori e della Nations League, in programma per il prossimo settembre. Partita dominata dalla giovanissima Nazionale italiana che risolve la sfida grazie al gol di Francesco Pio Esposito. Silvio Baldini ha commentato così la partita: "Sono soddisfatto, questi ragazzi hanno dei valori. La maggior parte di loro erano debuttanti e c'erano delle insidie", ha affermato ai microfoni della Rai poco dopo il triplice fischio.
Le parole di Baldini dopo Lussemburgo-Italia
Baldini ha continuato: "Gli italiani qui ci hanno fatto sentire quanto vogliono bene alla Nazionale. Non era scontato, ma io sapevo che oggi avrebbero vinto, le stelle sarebbero state dalla nostra parte. La squadra in fase offensiva ha creato azioni ma è in grado di fare cose migliori". Gli Azzurri hanno tenuto il controllo del gioco per larghissimi tratti, ma c'è stata qualche difficoltà nel trovare la via per il tiro, specialmente nel primo tempo: "Ci sono meccanismi che conoscono, che gli vengono naturali, ma oggi tante volte questi movimenti non li facevano, soprattutto nel primo tempo".
"Emozione? Sento più la preoccupazione di non essere utile"
A Baldini è stato poi chiesto della sua emozione per la prima panchina da allenatore della Nazionale maggiore: "A essere sincero, io sono un po' strano: in questo contesto con le partite non sento una grande emozione. Sento soprattutto la preoccupazione di non essere utile a questi ragazzi. Non fai la differenza quando sposti un giocatore, ma quando parli, gli devi dire ciò di cui ha bisogno. Se sbaglio è come un piccolo ingranaggio che si inceppa. La mia è sempre una preoccupazione di non essere di aiuto a loro".