- 49'F. Esposito (ass. : N. Pisilli)
Lussemburgo-Italia diretta amichevole: segui il match della Nazionale di Baldini LIVE
La "Giovine Italia" di Silvio Baldini è pronta al debutto. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di calcio 2026 e le conseguenti dimissioni di Gattuso, oltre a quelle di Buffon e del presidente della Figc Gravina, la Nazionale prova a ripartire dal talento di un gruppo di giovanissimi, affiancati dai più esperti Donnarumma, Pisilli e Pio Esposito. Primo esame anche per l'allenatore ad interim dall'Under 21, che questa sera si troverà il Lussemburgo come avversario di questa prima amichevole, (po ci sarà la Grecia il 7 giugno in trasferta a Creta), allo stade de Luxembourg, con fischio d'inizio alle 20.45. I precedenti sorridono agli azzurri: non hanno perso alcuna delle precedenti nove sfide contro i Leoni Rossi, con otto successi seguiti da un pareggio; tuttavia, l’unica gara non vinta contro questa avversaria è stata un’amichevole, nell’incrocio più recente (1-1 il 4 giugno 2014, reti di Marchisio e Chanot). Segui tutto il pre e post partita con le parole dei protagonisti nella diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio.
21:55
52' - Koleosho cerca il bis
Va via ancora una volta sulla sinistra e calcia in diagonale ma questa volta schiaccia troppo la conclusione
21:54
51' - giallo Nazionale
Ammonito Lipani per un fallaccio su Curci
21:52
49' - GOL ITALIA! Sblocca Pio Esposito!
Riparte forte la giovane Italia di Baldini: da corner arriva il colpo di testa Pio Esposito vincente che sblocca la gara!
21:47
46' - Inizia il secondo tempo!
Squadre di nuovo in campo: riparte Lussemburgo-Italia!
21:32
45' - finisce il primo tempo
Si va senza recupero negli spogliatoi
21:31
44' - guizzo Koleosho
Chance Italia, buona incursione di Koleosho da sinistra, apre il destro ma non riesce a indirizzare al meglio la conclusione, para Moris
21:26
40' - scaramucce in campo
Thill che da destra si accentra, calcia con il sinistro, palla deviata in angolo:
21:24
38' - gli Azzurri al comando
57% di possesso palla per l'Italia in questa prima mezz'ora di gioco
21:18
32' - chance Pisilli
Pio accentra per Pisilli che in area si libera prima di Moris e poi di Pinto, cerca la giocata con il destro ma prende l'esterno della porta
21:13
28' - Pio cerca il gol
Prova la rovesciata con il destro su cross di Koleosho ma manca la porta di Moris
21:10
24' - occasione per la Nazionale
Colpo di tacco di Pio, sevito da Lipani sulla sinistra: tentativo esce fuori di poco
21:06
20' - punizione per l'Italia
Sinani cerca con un numero di entrare in area di rigore, ma finisce per rifilare una manata in faccia a Lipani
21:03
17' - brivido Italia
Fallo di Comuzzo a Sinani, pestandogli il piede: il Lussemburgo guadagna una punizione preziosa. Olesen non inquadra la porta di Gigio
20:58
13' - Azzurri aggressivi
Ndour ci prova dal limite, il pallone esce alto ma di poco
20:54
8' - Lipani di testa
Sugli sviluppi del corner svetta il centrocmapista del Sassuolo: il tentativo finsice alto sopra la traversa. Poco prima ci aveva provato ancora Esposito, deviato in angolo
20:48
2' - l'Italia in attacco
Subito pericoloso Pio Esposito che viene messo a terra da Korac. Punizione per gli Azzurri
20:46
1' - Si parte! Inizia Lussemburgo-Italia
Si parte, inizia il test tra Lussemburgo e Italia!
20:40
Tutto pronto per Lussemburgo-Italia
Risuona l'Inno di Mameli e piove allo stadio
20:35
L'arbitro del match
Il direttore di gara sarà l'olandese Joey Kooij, arbitro internazionale dal 2020. Il fischietto classe ’91 sarà coadiuvato dagli assistenti Fikkert e Kücükerbir e dal quarto ufficiale, Jannick Van Der Laan. Da ricordare che, per questa amichevole, la terna arbitrale non saranno assistiti dalla tecnologia VAR.
20:31
La Giovine Italia
L’Italia è una squadra di debuttanti. Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi, Ndour, Lipani, Cherubini e Koleosho giocano per la prima volta nella Nazionale A. Gli unici con presenze, nell’XI titolare, sono Pisilli (2 presenze), Pio Esposito (7 presenze) e, ovviamente, capitan Donnarumma (81 presenze). Ben due giocatori vengono dalla Serie B: Favasuli nel Catanzaro e Cherubini nella Sampdoria.
20:17
Lipani: "Donnarumma? Fa un certo effetto ritrovarselo"
L'Italia si prepara all'amichevole contro il Lussemburgo con il capitano dell'Under 21 Luca Lipani che farà il suo esordio in Nazionale maggiore: "Sono stati giorni belli a Coverciano - le sue parole a Sky Sport - Sappiamo che è un’Italia giovane ma è anche molto valida. Donnarumma? Fa un certo effetto ritrovarselo come compagno di squadra: dà consigli e noi cerchiamo di prendere qualcosa per avvicinarci a lui"
20:09
Due gol a partita
Nelle nove sfide contro il Lussemburgo l’Italia vanta un punteggio aggregato di 25-2, segnando dunque in media 2.8 gol a partita; in particolare, solo in due gare gli Azzurri hanno realizzato meno di due reti, disputate nell’arco degli ultimi tre incontri
19:59
Donnarumma saracinesca d'Italia
L’Italia ha vinto 10 delle ultime 12 gare amichevoli disputate (1N, 1P), collezionando otto clean sheet in questo parziale, di cui tre nelle ultime tre sfide del genere - e segnando 33 reti nel periodo (2.8 di media)
19:54
Mancini dribbla tutti sul suo futuro: "Io ct dell'Italia? Scusate ma devo andare a cena"
Nessuna apertura, nessuna smentita e soprattutto nessun indizio sul futuro. Ospite allo stadio Del Conero di Ancona in occasione di “Derby - la Giornata del Calcio Anconitano”, manifestazione dedicata allo sport e all’inclusione, Roberto Mancini ha preferito non sbilanciarsi sulle indiscrezioni che lo vorrebbero nuovamente accostato alla panchina della Nazionale italiana. Alla domanda dei giornalisti su un eventuale ritorno alla guida degli Azzurri, l’ex commissario tecnico ha infatti risposto con una battuta che ha chiuso rapidamente l’argomento: “Io adesso devo andare a cena...”. Una frase che non lascia spazio a interpretazioni e che conferma la volontà dell’allenatore marchigiano di non alimentare le speculazioni sul proprio futuro professionale...
19:50
Lussemburgo, la formazione ufficiale di
LUSSEMBURGO (4-5-1): Moris; Jans, Korac, Carlson, Pinto; Thill, Martins, Olesen, Moreira, Bonhert; Sinani.
All. Strasser
19:44
Italia, la formazione ufficiale di Baldini
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, F. Esposito, Koleosho
All. Baldini
19:36
Baldini: "Questa Italia è un gruppo stupendo". Ndour: "Luis Enrique? L'esperienza al Psg decisiva"
"I ragazzi si sono allenati benissimo, sono un gruppo stupendo, è un anno che sono qui con loro, siamo rimasti sorpresi dall'atteggiamento di Donnarumma e di Pio Esposito che si sono messi a disposizione, hanno ringraziato il gruppo di essere stati accettati con entusiasmo. Vedere questi ragazzi cosi umili e attaccati alla Nazionale fa piacere, si sono sentiti allo stesso livello". Lo ha dichiarato il ct della nazionale italiana Silvio Baldini durante la conferenza stampa di presentazione dell'amichevole di domani sera contro il Lussemburgo...
19:25
Tutte le regole di Baldini per l’Italia: niente multe, chi sbaglia torna a casa
Camere doppie, poco spazio ai telefonini: "Non sono un generale o un comandante, ma bisogna inquadrare cosa facciamo".
Meglio così. Una ventata di freschezza e di entusiasmo a Coverciano. Donnarumma, l’unico a proporsi tra gli azzurri eliminati a Zenica il 31 marzo, ieri pomeriggio volava da un palo all’altro in allenamento e si è divertito con la Giovane Italia di Baldini. Convocare a fine stagione senatori con tante presenze in Nazionale e in attesa delle vacanze avrebbe significato trasformare due amichevoli in un peso...
19:15
Lussemburgo-Italia, dove vedere in tv la Nazionale
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Stade de Luxembourg (Lussemburgo)