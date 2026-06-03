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mercoledì 3 giugno 2026
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Lussemburgo
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    Italia
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    • 49'F. Esposito (ass. : N. Pisilli)
    0 - 1
    54' 2° tempo
    Amichevoli internazionali - 03.06.2026
    Stade de Luxembourg

    Arbitro Joey Kooij
    TabellinoCalendarioClassifiche
    Lussemburgo
    0 - 1
    54' 2° tempo
    Italia

    Lussemburgo-Italia diretta amichevole: segui il match della Nazionale di Baldini LIVE

    Dallo stade de Luxembourg si gioca la prima partita ufficiale degli azzurri dopo la cocente eliminazione dal Mondiale 2026: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
    16 min
    TagsItaliaLussemburgoBaldini
    Italia

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    Tutte le notizie sulla squadra
    Aggiorna

    La "Giovine Italia" di Silvio Baldini è pronta al debutto. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di calcio 2026 e le conseguenti dimissioni di Gattuso, oltre a quelle di Buffon e del presidente della Figc Gravina, la Nazionale prova a ripartire dal talento di un gruppo di giovanissimi, affiancati dai più esperti Donnarumma, Pisilli e Pio Esposito. Primo esame anche per l'allenatore ad interim dall'Under 21, che questa sera si troverà il Lussemburgo come avversario di questa prima amichevole, (po ci sarà la Grecia il 7 giugno in trasferta a Creta), allo stade de Luxembourg, con fischio d'inizio alle 20.45. I precedenti sorridono agli azzurri: non hanno perso alcuna delle precedenti nove sfide contro i Leoni Rossi, con otto successi seguiti da un pareggio; tuttavia, l’unica gara non vinta contro questa avversaria è stata un’amichevole, nell’incrocio più recente (1-1 il 4 giugno 2014, reti di Marchisio e Chanot). Segui tutto il pre e post partita con le parole dei protagonisti nella diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio.

    21:55

    52' - Koleosho cerca il bis

    Va via ancora una volta sulla sinistra e calcia in diagonale ma questa volta schiaccia troppo la conclusione

    21:54

    51' - giallo Nazionale

    Ammonito Lipani per un fallaccio su Curci

    21:52

    49' - GOL ITALIA! Sblocca Pio Esposito!

    Riparte forte la giovane Italia di Baldini: da corner arriva il colpo di testa Pio Esposito vincente che sblocca la gara!

    21:47

    46' - Inizia il secondo tempo!

    Squadre di nuovo in campo: riparte Lussemburgo-Italia!

    21:32

    45' - finisce il primo tempo

    Si va senza recupero negli spogliatoi

    21:31

    44' - guizzo Koleosho

    Chance Italia, buona incursione di Koleosho da sinistra, apre il destro ma non riesce a indirizzare al meglio la conclusione, para Moris

    21:26

    40' - scaramucce in campo

    Thill che da destra si accentra, calcia con il sinistro, palla deviata in angolo: 

    21:24

    38' - gli Azzurri al comando

    57% di possesso palla per l'Italia in questa prima mezz'ora di gioco

    21:18

    32' - chance Pisilli

    Pio accentra per Pisilli che in area si libera prima di Moris e poi di Pinto, cerca la giocata con il destro ma prende l'esterno della porta

    21:13

    28' - Pio cerca il gol

    Prova la rovesciata con il destro su cross di Koleosho ma manca la porta di Moris

    21:10

    24' - occasione per la Nazionale

    Colpo di tacco di Pio, sevito da Lipani sulla sinistra: tentativo esce fuori di poco

    21:06

    20' - punizione per l'Italia

    Sinani cerca con un numero di entrare in area di rigore, ma finisce per rifilare una manata in faccia a Lipani

    21:03

    17' - brivido Italia

    Fallo di Comuzzo a Sinani, pestandogli il piede: il Lussemburgo guadagna una punizione preziosa. Olesen non inquadra la porta di Gigio

    20:58

    13' - Azzurri aggressivi

    Ndour ci prova dal limite, il pallone esce alto ma di poco

    20:54

    8' - Lipani di testa

    Sugli sviluppi del corner svetta il centrocmapista del Sassuolo: il tentativo finsice alto sopra la traversa. Poco prima ci aveva provato ancora Esposito, deviato in angolo

    20:48

    2' - l'Italia in attacco

    Subito pericoloso Pio Esposito che viene messo a terra da Korac. Punizione per gli Azzurri

    20:46

    1' - Si parte! Inizia Lussemburgo-Italia

    Si parte, inizia il test tra Lussemburgo e Italia!

    20:40

    Tutto pronto per Lussemburgo-Italia

    Risuona l'Inno di Mameli e piove allo stadio

    20:35

    L'arbitro del match

    Il direttore di gara sarà l'olandese Joey Kooij, arbitro internazionale dal 2020. Il fischietto classe ’91 sarà coadiuvato dagli assistenti Fikkert e Kücükerbir e dal quarto ufficiale, Jannick Van Der Laan. Da ricordare che, per questa amichevole, la terna arbitrale non saranno assistiti dalla tecnologia VAR.

    20:31

    La Giovine Italia

    L’Italia è una squadra di debuttanti. Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi, Ndour, Lipani, Cherubini e Koleosho giocano per la prima volta nella Nazionale A. Gli unici con presenze, nell’XI titolare, sono Pisilli (2 presenze), Pio Esposito (7 presenze) e, ovviamente, capitan Donnarumma (81 presenze). Ben due giocatori vengono dalla Serie B: Favasuli nel Catanzaro e Cherubini nella Sampdoria.

    20:17

    Lipani: "Donnarumma? Fa un certo effetto ritrovarselo"

    L'Italia si prepara all'amichevole contro il Lussemburgo con il capitano dell'Under 21 Luca Lipani che farà il suo esordio in Nazionale maggiore: "Sono stati giorni belli a Coverciano - le sue parole a Sky Sport - Sappiamo che è un’Italia giovane ma è anche molto valida. Donnarumma? Fa un certo effetto ritrovarselo come compagno di squadra: dà consigli e noi cerchiamo di prendere qualcosa per avvicinarci a lui"

    20:09

    Due gol a partita

    Nelle nove sfide contro il Lussemburgo l’Italia vanta un punteggio aggregato di 25-2, segnando dunque in media 2.8 gol a partita; in particolare, solo in due gare gli Azzurri hanno realizzato meno di due reti, disputate nell’arco degli ultimi tre incontri

    19:59

    Donnarumma saracinesca d'Italia

    L’Italia ha vinto 10 delle ultime 12 gare amichevoli disputate (1N, 1P), collezionando otto clean sheet in questo parziale, di cui tre nelle ultime tre sfide del genere - e segnando 33 reti nel periodo (2.8 di media)

    19:54

    Mancini dribbla tutti sul suo futuro: "Io ct dell'Italia? Scusate ma devo andare a cena"

    Nessuna apertura, nessuna smentita e soprattutto nessun indizio sul futuro. Ospite allo stadio Del Conero di Ancona in occasione di “Derby - la Giornata del Calcio Anconitano”, manifestazione dedicata allo sport e all’inclusione, Roberto Mancini ha preferito non sbilanciarsi sulle indiscrezioni che lo vorrebbero nuovamente accostato alla panchina della Nazionale italiana. Alla domanda dei giornalisti su un eventuale ritorno alla guida degli Azzurri, l’ex commissario tecnico ha infatti risposto con una battuta che ha chiuso rapidamente l’argomento: “Io adesso devo andare a cena...”. Una frase che non lascia spazio a interpretazioni e che conferma la volontà dell’allenatore marchigiano di non alimentare le speculazioni sul proprio futuro professionale...

    LEGGI LA NEWS

    19:50

    Lussemburgo, la formazione ufficiale di

    LUSSEMBURGO (4-5-1): Moris; Jans, Korac, Carlson, Pinto; Thill, Martins, Olesen, Moreira, Bonhert; Sinani.

    All. Strasser

    19:44

    Italia, la formazione ufficiale di Baldini

    ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, F. Esposito, Koleosho

    All. Baldini

    19:36

    Baldini: "Questa Italia è un gruppo stupendo". Ndour: "Luis Enrique? L'esperienza al Psg decisiva"

    "I ragazzi si sono allenati benissimo, sono un gruppo stupendo, è un anno che sono qui con loro, siamo rimasti sorpresi dall'atteggiamento di Donnarumma e di Pio Esposito che si sono messi a disposizione, hanno ringraziato il gruppo di essere stati accettati con entusiasmo. Vedere questi ragazzi cosi umili e attaccati alla Nazionale fa piacere, si sono sentiti allo stesso livello". Lo ha dichiarato il ct della nazionale italiana Silvio Baldini durante la conferenza stampa di presentazione dell'amichevole di domani sera contro il Lussemburgo...

    LEGGI LE PAROLE DEL CT

    19:25

    Tutte le regole di Baldini per l’Italia: niente multe, chi sbaglia torna a casa

    Camere doppie, poco spazio ai telefonini: "Non sono un generale o un comandante, ma bisogna inquadrare cosa facciamo".

    Meglio così. Una ventata di freschezza e di entusiasmo a CovercianoDonnarumma, l’unico a proporsi tra gli azzurri eliminati a Zenica il 31 marzo, ieri pomeriggio volava da un palo all’altro in allenamento e si è divertito con la Giovane Italia di Baldini. Convocare a fine stagione senatori con tante presenze in Nazionale e in attesa delle vacanze avrebbe significato trasformare due amichevoli in un peso...

    LEGGI LA NEWS

    19:15

    Lussemburgo-Italia, dove vedere in tv la Nazionale

    Servizio streaming attivo su RaiPlay. Basterà collegarsi al sito raiplay.it o scaricare gratuitamente l'app di RaiPlay, anche senza necessità di registrarsi, per selezionare gratuitamente la finestra RaiPlay Sport e vedere live in streaming la partita amichevole. Potrete seguire Lussemburgo-Italia in diretta anche su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

    Stade de Luxembourg (Lussemburgo)

     

     

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