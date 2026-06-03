Lussemburgo-Italia diretta amichevole: segui il match della Nazionale di Baldini LIVE

La "Giovine Italia" di Silvio Baldini è pronta al debutto. Dopo la mancata qualificazione ai Mondiali di calcio 2026 e le conseguenti dimissioni di Gattuso, oltre a quelle di Buffon e del presidente della Figc Gravina, la Nazionale prova a ripartire dal talento di un gruppo di giovanissimi, affiancati dai più esperti Donnarumma, Pisilli e Pio Esposito. Primo esame anche per l'allenatore ad interim dall'Under 21, che questa sera si troverà il Lussemburgo come avversario di questa prima amichevole, (po ci sarà la Grecia il 7 giugno in trasferta a Creta), allo stade de Luxembourg, con fischio d'inizio alle 20.45. I precedenti sorridono agli azzurri: non hanno perso alcuna delle precedenti nove sfide contro i Leoni Rossi, con otto successi seguiti da un pareggio; tuttavia, l’unica gara non vinta contro questa avversaria è stata un’amichevole, nell’incrocio più recente (1-1 il 4 giugno 2014, reti di Marchisio e Chanot). Segui tutto il pre e post partita con le parole dei protagonisti nella diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio .

L’Italia è una squadra di debuttanti. Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi, Ndour, Lipani, Cherubini e Koleosho giocano per la prima volta nella Nazionale A. Gli unici con presenze, nell’XI titolare, sono Pisilli (2 presenze), Pio Esposito (7 presenze) e, ovviamente, capitan Donnarumma (81 presenze). Ben due giocatori vengono dalla Serie B: Favasuli nel Catanzaro e Cherubini nella Sampdoria.

Il direttore di gara sarà l'olandese Joey Kooij, arbitro internazionale dal 2020. Il fischietto classe ’91 sarà coadiuvato dagli assistenti Fikkert e Kücükerbir e dal quarto ufficiale, Jannick Van Der Laan. Da ricordare che, per questa amichevole, la terna arbitrale non saranno assistiti dalla tecnologia VAR.

Nessuna apertura, nessuna smentita e soprattutto nessun indizio sul futuro. Ospite allo stadio Del Conero di Ancona in occasione di “Derby - la Giornata del Calcio Anconitano”, manifestazione dedicata allo sport e all’inclusione, Roberto Mancini ha preferito non sbilanciarsi sulle indiscrezioni che lo vorrebbero nuovamente accostato alla panchina della Nazionale italiana . Alla domanda dei giornalisti su un eventuale ritorno alla guida degli Azzurri, l’ex commissario tecnico ha infatti risposto con una battuta che ha chiuso rapidamente l’argomento: “Io adesso devo andare a cena...”. Una frase che non lascia spazio a interpretazioni e che conferma la volontà dell’allenatore marchigiano di non alimentare le speculazioni sul proprio futuro professionale...

L'Italia si prepara all'amichevole contro il Lussemburgo con il capitano dell'Under 21 Luca Lipani che farà il suo esordio in Nazionale maggiore: "Sono stati giorni belli a Coverciano - le sue parole a Sky Sport - Sappiamo che è un’Italia giovane ma è anche molto valida. Donnarumma? Fa un certo effetto ritrovarselo come compagno di squadra: dà consigli e noi cerchiamo di prendere qualcosa per avvicinarci a lui"

19:36

Baldini: "Questa Italia è un gruppo stupendo". Ndour: "Luis Enrique? L'esperienza al Psg decisiva"

"I ragazzi si sono allenati benissimo, sono un gruppo stupendo, è un anno che sono qui con loro, siamo rimasti sorpresi dall'atteggiamento di Donnarumma e di Pio Esposito che si sono messi a disposizione, hanno ringraziato il gruppo di essere stati accettati con entusiasmo. Vedere questi ragazzi cosi umili e attaccati alla Nazionale fa piacere, si sono sentiti allo stesso livello". Lo ha dichiarato il ct della nazionale italiana Silvio Baldini durante la conferenza stampa di presentazione dell'amichevole di domani sera contro il Lussemburgo...

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19:25

Tutte le regole di Baldini per l’Italia: niente multe, chi sbaglia torna a casa

Camere doppie, poco spazio ai telefonini: "Non sono un generale o un comandante, ma bisogna inquadrare cosa facciamo".

Meglio così. Una ventata di freschezza e di entusiasmo a Coverciano. Donnarumma, l’unico a proporsi tra gli azzurri eliminati a Zenica il 31 marzo, ieri pomeriggio volava da un palo all’altro in allenamento e si è divertito con la Giovane Italia di Baldini. Convocare a fine stagione senatori con tante presenze in Nazionale e in attesa delle vacanze avrebbe significato trasformare due amichevoli in un peso...

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19:15

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Stade de Luxembourg (Lussemburgo)