Italia, Baldini perde Palestra per la sfida con la Grecia

Azzurri rientrati a Coverciano, Palestra saluta

La giovane Italia di Baldini è tornata in mattinata dalla trasferta lussemburghese, facendo rotta direttamente a Coverciano, dove dal pomeriggio riprenderà la preparazione in vista della prossima amichevole con la Grecia, in programma domenica sera al Pankritio Stadium di Hraklion, sull'isola di Creta. Toccata e fuga per Marco Palestra che, dopo essere stato tenuto al riposo per un problema all'adduttore rimediato in allenamento con la Nazionale la scorsa settimana e che ne aveva consigliato l'esclusione precauzionale dalla partita con il Lussemburgo, una volta visitato dallo staff medico, è stato giudicato non recuperabile per il match con gli ellenici ed ha lasciato il raduno azzurro, in accordo con l'Atalanta.

I convocati di Baldini per la Grecia

Questo l'elenco dei convocati per la sfida di Creta contro la Grecia:

Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Niccolò Fortini (Fiorentina), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);

Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).