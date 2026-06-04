Italia, Baldini perde Palestra per la sfida con la Grecia
Vita da ct. Inizia a sperimentarla Silvio Baldini, che appena rientrato a Coverciano dopo il sospirone di sollievo tirato in Lussemburgo, incassa la prima tegola: Marco Palestra, una delle giovani 'guide' scelte dal ct ad interim per rendere più solida l'esperienza in Nazionale maggiore dei suoi ragazzi dell'Under 21, sarà indisponibile per il prossimo match con la Grecia.
Azzurri rientrati a Coverciano, Palestra saluta
La giovane Italia di Baldini è tornata in mattinata dalla trasferta lussemburghese, facendo rotta direttamente a Coverciano, dove dal pomeriggio riprenderà la preparazione in vista della prossima amichevole con la Grecia, in programma domenica sera al Pankritio Stadium di Hraklion, sull'isola di Creta. Toccata e fuga per Marco Palestra che, dopo essere stato tenuto al riposo per un problema all'adduttore rimediato in allenamento con la Nazionale la scorsa settimana e che ne aveva consigliato l'esclusione precauzionale dalla partita con il Lussemburgo, una volta visitato dallo staff medico, è stato giudicato non recuperabile per il match con gli ellenici ed ha lasciato il raduno azzurro, in accordo con l'Atalanta.
I convocati di Baldini per la Grecia
Questo l'elenco dei convocati per la sfida di Creta contro la Grecia:
Portieri: Giovanni Daffara (Avellino), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Lorenzo Palmisani (Frosinone);
Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Fabio Chiarodia (Borussia Monchengladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Niccolò Fortini (Fiorentina), Filippo Mane (Borussia Dortmund), Luca Reggiani (Borussia Dortmund);
Centrocampisti: Tommaso Berti (Cesena), Matteo Dagasso (Venezia), Giacomo Faticanti (Juventus), Luca Lipani (Sassuolo), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma);
Attaccanti: Francesco Camarda (Lecce), Luigi Cherubini (Sampdoria), Jeff Ekhator (Genoa), Francesco Pio Esposito (Inter), Seydou Fini (Frosinone), Samuele Inacio (Borussia Dortmund), Luca Koleosho (Paris FC).