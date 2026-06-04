Italia-Spagna diretta Europeo U17: segui la semifinale LIVE
L'Italia Under 17 del ct Daniele Franceschini affronta i pari età della Spagna nella semifinale del campionato europeo di categoria che si sta disputando in Estonia: gli Azzurrini sono arrivati tra le prime quattro del torneo dopo aver ottenuto il primo posto nel proprio girone davanti a Francia, Danimarca Montenegro. La vincente in finale incontrerà il Belgio (che ha eliminato la Francia nell'altra semifinale), in caso di parità dopo i novanta minuti, si andrà direttamente ai tempi supplementari: segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
18:56
Squadre in campo, è il momento degli inni
Le due squadra sono entrate sul terreno di gioco: è il momento degli inni, prima quello spagnolo e poi quello italiano.
18:45
Le panchine di Italia e Spagna
A disp.: Giaretta, Diallo, Landi, Fugazzola, Dattilo, Puricelli, Ballarin, Casagrande, Rocca.
A disp.: Osuchukwu, Ruben Gomez, Mauro Valeiro, Enzo Alves, Cases, Jorge Domínguez, Cherif Fofana, Joaquin Sanchez, Urrestarazu.
18:33
Spagna, la formazione ufficiale
SPAGNA (4-3-3): Guille Ponce, Raúl Expósito, Mario Díaz, Sergi Mayans, Jordi Pesquer, Ebrima Tunkara, Zamorano, Ian Mencía, Badji, Roberto Tomás, Christian Imga. Allenatore: Sergio Garica
18:29
Italia, la formazione ufficiale
ITALIA (4-4-2): Lupo, Bonifazi, Donato, Varali, Albini, Biondini, Okon, Gasparello, Corigliano, Perillo, Croci. Ct: Franceschini
18:15
Dove vedere Italia-Spagna U17 in tv e in streaming
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18:00
Manca sempre meno a Italia-Spagna Under 17!
Il calcio d'inizio di Italia-Spagna Under 17, semifinale dell'Europeo di categoria, è in programma alle ore 19.