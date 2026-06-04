Italia-Spagna diretta Europeo U17: segui la semifinale LIVE

L'Italia Under 17 del ct Daniele Franceschini affronta i pari età della Spagna nella semifinale del campionato europeo di categoria che si sta disputando in Estonia: gli Azzurrini sono arrivati tra le prime quattro del torneo dopo aver ottenuto il primo posto nel proprio girone davanti a Francia, Danimarca Montenegro. La vincente in finale incontrerà il Belgio (che ha eliminato la Francia nell'altra semifinale), in caso di parità dopo i novanta minuti, si andrà direttamente ai tempi supplementari: segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.