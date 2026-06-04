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giovedì 4 giugno 2026
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Italia-Spagna diretta Europeo U17: segui la semifinale LIVE

Italia-Spagna diretta Europeo U17: segui la semifinale LIVE

Azzurrini a un passo dalla finale in Estonia: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
3 min
Italia

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Tutte le notizie sulla squadra
Aggiorna

L'Italia Under 17 del ct Daniele Franceschini affronta i pari età della Spagna nella semifinale del campionato europeo di categoria che si sta disputando in Estonia: gli Azzurrini sono arrivati tra le prime quattro del torneo dopo aver ottenuto il primo posto nel proprio girone davanti a Francia, Danimarca Montenegro. La vincente in finale incontrerà il Belgio (che ha eliminato la Francia nell'altra semifinale), in caso di parità dopo i novanta minuti, si andrà direttamente ai tempi supplementari: segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it con tutti gli aggiornamenti in tempo reale

18:56

Squadre in campo, è il momento degli inni

Le due squadra sono entrate sul terreno di gioco: è il momento degli inni, prima quello spagnolo e poi quello italiano.

18:45

Le panchine di Italia e Spagna

A disp.: Giaretta, Diallo, Landi, Fugazzola, Dattilo, Puricelli, Ballarin, Casagrande, Rocca.

A disp.: Osuchukwu, Ruben Gomez, Mauro Valeiro, Enzo Alves, Cases, Jorge Domínguez, Cherif Fofana, Joaquin Sanchez, Urrestarazu.

18:33

Spagna, la formazione ufficiale

SPAGNA (4-3-3): Guille Ponce, Raúl Expósito, Mario Díaz, Sergi Mayans, Jordi Pesquer, Ebrima Tunkara, Zamorano, Ian Mencía, Badji, Roberto Tomás, Christian Imga. Allenatore: Sergio Garica

18:29

Italia, la formazione ufficiale

ITALIA (4-4-2): Lupo, Bonifazi, Donato, Varali, Albini, Biondini, Okon, Gasparello, Corigliano, Perillo, Croci. Ct: Franceschini

18:15

Dove vedere Italia-Spagna U17 in tv e in streaming

Per scoprire dove vedere in diretta tv e in streaming la partita, CLICCA QUI!

18:00

Manca sempre meno a Italia-Spagna Under 17!

Il calcio d'inizio di Italia-Spagna Under 17, semifinale dell'Europeo di categoria, è in programma alle ore 19.

 

Stadio Lilleküla - Tallin, Estonia

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