Dove vedere Italia-Spagna Europei U17 in tv? Rai o Sky, orario e formazioni
Dopo le vittorie contro Francia e Montenegro, seguite dal pareggio contro la Danimarca, l'Italia U17, guidata dal commissario tecnico Franceschini, si prepara a disputare la semifinale dell'Europeo di categoria contro la Spagna. L'altra semifinale sarà Francia-Belgio.
Europei U17, l'orario di Italia-Spagna
La sfida tra Danimarca U17 e Italia U17 andrà in scena giovedì 4 giugno. La partita potrebbe iniziare alle 13:30 allo stadio Kadrioru o alle 19:00 allo stadio Lilleküla. L'assegnazione delle partite agli stadi sarà confermata al termine della fase a gironi.
Dove vedere Italia U17-Spagna U17 in diretta tv
Per il match giovedì prossimo, che vedrà contrapposte le formazioni U17 di Italia e Spagna, è prevista la diretta tv in chiaro su RaiSport (canale numero 58 del Digitale Terrestre).
Europei U17, dove vedere Italia-Spagna in streaming
Servizio streaming attivo su RaiPlay. Basterà collegarsi al sito raiplay.it o scaricare gratuitamente l'app di RaiPlay, anche senza necessità di registrarsi, per selezionare gratuitamente la finestra RaiPlay Sport e vedere live in streaming la sfida valida per le semifinali dell'Europeo di categoria. Potrete seguire Italia U17-Spagna U17 in diretta anche su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.