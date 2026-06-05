Pio Esposito show, solo Meazza e Rivera con gli stessi numeri in Nazionale

La ricchezza dell’Inter, l’età di Pio e la possibilità di alternare le stelle tra campionato e Champions, permetteranno a Chivu di non mettere in discussione la titolarità del tandem formato da Lautaro e Thuram nella prossima stagione. Il futuro commissario tecnico della Nazionale, invece, ripartirà da Esposito. Appuntamento a fine settembre con la Nations. Metti un centravanti, con Donnarumma in porta, e hai disegnato un bel pezzo di formazione. La semplicità del calcio messa in pratica dalla Giovane Italia. Sono passati da due mesi dai playoff in Bosnia. Retegui (frattura) e Kean (caviglia) hanno chiuso la stagione ai box. Pio continua a volare. Dopo lo scudetto e la Coppa Italia con l’Inter, l’encomio di Baldini. «Si è messo a disposizione con umiltà, avevo già visto con quale intensità si stava allenando a Coverciano - ha raccontato il ct ad interim nella notte di Lussemburgo - Uno che ha appena vinto lo scudetto, arriva e ringrazia i compagni per come è stato accettato dal gruppo, ti colpisce. Guardo i valori morali, non solo tecnici. A settembre non lo avrò con l’Under 21, ma è giusto così. L’Italia non deve perderlo. Vi dico un’altra cosa. Ha intelligenza. Pio è abituato a venire incontro alla palla, nel primo tempo faticavamo a tirare. Gli ho chiesto di andare in profondità e ha cominciato subito a farlo. Abbiamo guadagnato l’angolo ed è arrivato il gol».