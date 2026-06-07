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domenica 7 giugno 2026
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Grecia
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    Italia
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    • 18'F. Esposito (ass. : J. Ekhator)
    0 - 1
    46' 1° tempo
    Amichevoli internazionali - 07.06.2026
    Pankritio Stadium

    Arbitro Yigal Frid
    TabellinoCalendarioClassifiche
    Grecia
    0 - 1
    46' 1° tempo
    Italia

    Grecia-Italia diretta: segui l'amichevole di oggi LIVE

    Dopo la vittoria in Lussemburgo, ecco il secondo e ultimo test per la Nazionale sperimentale di Baldini
    Daniele Liberati
    4 min
    TagsGreciaItalia
    Italia

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    Tutte le notizie sulla squadra
    Aggiorna

    Dopo la vittoria in Lussemburgo, ecco il secondo test per l'Italia sperimentale di Baldini. Nei piani iniziali, doveva essere l’ultima amichevole di preparazione per l’Italia di Gattuso verso il Mondiale americano. La storia, però, è andata diversamente. Donnarumma guida gli azzurri a Creta, un indedito per la Nazionale. Segui la partita in diretta con noi:

    21:37

    37' - Pio Esposito vicino alla doppietta

    L'attaccante dell'Inter ha l'opportunità di segnare ancora, ma questa volta il portiere greco è bravo a chiudergli lo spazio.

    21:33

    33' - Italia in controllo

    Aggressivi e concentrati, gli azzurri riescono a limitare molto bene i tentativi di attacco da parte dei greci. 

    21:18

    18' - Sblocca Pio Esposito: Grecia-Italia 0-1

    Accelerazione improvvisa e gol azzurro: l'attaccante dell'Inter controlla e dal limite punisce con il destro Vlachodimos.

    21:03

    3' - Occasione per Ekhator

    Palla in profondità, l'attaccante del Genoa controlla e conclude di poco fuori.

    21:00

    1' - Grecia-Italia, inizia la partita

    Arriva il calcio d'inizio battuto dalla squadra greca.

    20:45

    I precedenti tra Italia e Grecia

    Undici le sfide giocate tra le due nazionali: 7 vittorie e 3 pareggi, l’unica sconfitta azzurra risale al 1972 ad Atene, non bastò il gol di Boninsegna (1-2). L’ultimo confronto risale al 2019, 2-0 all’Olimpico di Roma con reti di Jorginho e Bernardeschi.

    20:30

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    20:15

    Grecia-Italia: le formazioni ufficiali

    GRECIA (3-4-1-2): Vlachodimos; Retsos, Hatzidiakos, Koulierakis; Vagiannidis, Mouzakitis, Triantis, Kiriakopoulos; Tzolis; Masouras, Douvikas. All. Jovanovic
    ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Koleosho, Esposito, Ekhator. All. Baldini

    20:00

    Chi è l'arbitro di Grecia-Italia

    L'arbitro della sfida è l'israeliano Yigal Frid. Assistenti di linea i connazionali Talis Rostislav e Tuval Koltunoff. Quarto ufficiale il greco Dimitrios Moschou, al Var gli israeliani Daniel Ban Natan e Nati Dotan.. Tutte le curiosità sulla partita.

    Pankritio Stadium, Heraklion

    © RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Italia

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