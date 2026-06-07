Grecia-Italia diretta: segui l'amichevole di oggi LIVE

Dopo la vittoria in Lussemburgo, ecco il secondo test per l'Italia sperimentale di Baldini. Nei piani iniziali, doveva essere l’ultima amichevole di preparazione per l’Italia di Gattuso verso il Mondiale americano. La storia, però, è andata diversamente. Donnarumma guida gli azzurri a Creta, un indedito per la Nazionale. Segui la partita in diretta con noi:
21:37
37' - Pio Esposito vicino alla doppietta
L'attaccante dell'Inter ha l'opportunità di segnare ancora, ma questa volta il portiere greco è bravo a chiudergli lo spazio.
21:33
33' - Italia in controllo
Aggressivi e concentrati, gli azzurri riescono a limitare molto bene i tentativi di attacco da parte dei greci.
21:18
18' - Sblocca Pio Esposito: Grecia-Italia 0-1
Accelerazione improvvisa e gol azzurro: l'attaccante dell'Inter controlla e dal limite punisce con il destro Vlachodimos.
21:03
3' - Occasione per Ekhator
Palla in profondità, l'attaccante del Genoa controlla e conclude di poco fuori.
21:00
1' - Grecia-Italia, inizia la partita
Arriva il calcio d'inizio battuto dalla squadra greca.
20:45
I precedenti tra Italia e Grecia
Undici le sfide giocate tra le due nazionali: 7 vittorie e 3 pareggi, l’unica sconfitta azzurra risale al 1972 ad Atene, non bastò il gol di Boninsegna (1-2). L’ultimo confronto risale al 2019, 2-0 all’Olimpico di Roma con reti di Jorginho e Bernardeschi.
20:30
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20:15
Grecia-Italia: le formazioni ufficiali
GRECIA (3-4-1-2): Vlachodimos; Retsos, Hatzidiakos, Koulierakis; Vagiannidis, Mouzakitis, Triantis, Kiriakopoulos; Tzolis; Masouras, Douvikas. All. Jovanovic
ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Koleosho, Esposito, Ekhator. All. Baldini
20:00
Chi è l'arbitro di Grecia-Italia
L'arbitro della sfida è l'israeliano Yigal Frid. Assistenti di linea i connazionali Talis Rostislav e Tuval Koltunoff. Quarto ufficiale il greco Dimitrios Moschou, al Var gli israeliani Daniel Ban Natan e Nati Dotan.. Tutte le curiosità sulla partita.
Pankritio Stadium, Heraklion