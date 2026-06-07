Grecia-Italia diretta: segui l'amichevole di oggi LIVE

Dopo la vittoria in Lussemburgo, ecco il secondo test per l'Italia sperimentale di Baldini. Nei piani iniziali, doveva essere l’ultima amichevole di preparazione per l’Italia di Gattuso verso il Mondiale americano. La storia, però, è andata diversamente. Donnarumma guida gli azzurri a Creta, un indedito per la Nazionale. Segui la partita in diretta con noi:

Accelerazione improvvisa e gol azzurro: l'attaccante dell'Inter controlla e dal limite punisce con il destro Vlachodimos.

Aggressivi e concentrati, gli azzurri riescono a limitare molto bene i tentativi di attacco da parte dei greci.

L'attaccante dell' Inter ha l'opportunità di segnare ancora, ma questa volta il portiere greco è bravo a chiudergli lo spazio.

21:03

3' - Occasione per Ekhator

Palla in profondità, l'attaccante del Genoa controlla e conclude di poco fuori.

21:00

1' - Grecia-Italia, inizia la partita

Arriva il calcio d'inizio battuto dalla squadra greca.

20:45

I precedenti tra Italia e Grecia

Undici le sfide giocate tra le due nazionali: 7 vittorie e 3 pareggi, l’unica sconfitta azzurra risale al 1972 ad Atene, non bastò il gol di Boninsegna (1-2). L’ultimo confronto risale al 2019, 2-0 all’Olimpico di Roma con reti di Jorginho e Bernardeschi.

20:30

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20:15

Grecia-Italia: le formazioni ufficiali

GRECIA (3-4-1-2): Vlachodimos; Retsos, Hatzidiakos, Koulierakis; Vagiannidis, Mouzakitis, Triantis, Kiriakopoulos; Tzolis; Masouras, Douvikas. All. Jovanovic

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Ahanor, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Koleosho, Esposito, Ekhator. All. Baldini

20:00

Chi è l'arbitro di Grecia-Italia

L'arbitro della sfida è l'israeliano Yigal Frid. Assistenti di linea i connazionali Talis Rostislav e Tuval Koltunoff. Quarto ufficiale il greco Dimitrios Moschou, al Var gli israeliani Daniel Ban Natan e Nati Dotan.. Tutte le curiosità sulla partita.

Pankritio Stadium, Heraklion