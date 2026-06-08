Lotta, corre, vince: l'Italia che vogliamo. Baldini merita di essere ct non più ad interim

Pio Esposito, al quinto gol azzurro prima dei 21 anni come Rivera, firma in Grecia la seconda vittoria esterna consecutiva della giovanissima Nazionale di Silvio, nonostante abbia giocato in dieci contro undici negli ultimi 28'. Magari questa squadra avesse giocato contro la Bosnia: saremmo al Mondiale