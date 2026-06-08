Lotta, corre, vince: l'Italia che vogliamo. Baldini merita di essere ct non più ad interim

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Prima considerazione in calce alla seconda vittoria esterna consecutiva della Giovanissima Italia di Silvio Baldini che, fra Lussemburgo e Grecia, ha fatto debuttare 18 giocatori in Nazionale: il ct ad interim merita largamente di diventare il ct definitivo, altro che seconda e ultima partita sulla panchina della massim
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