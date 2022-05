Under 21, stage Tirrenia: Nicolato convoca 12 giocatori, c'è Gaetano

ROMA - In vista delle gare di giugno, valide per le qualificazioni al Campionato Europeo, il tecnico della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato ha convocato 12 calciatori per uno stage in programma da martedì 17 a venerdì 20 maggio presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia. Il raduno è riservato ai calciatori che hanno concluso la stagione sportiva con i rispettivi club di appartenenza. Al comando del Gruppo F con 17 punti e tre lunghezze di vantaggio sulla Svezia, seconda con una partita giocata in più, a giugno l'Italia disputerà le ultime tre gare del girone con l'obiettivo di mantenere un primato che vale il pass diretto per l'Europeo.