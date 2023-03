Diretta Serbia U21-Italia U21 0-0: segui la partita LIVE

BACKA TOPOLA (SERBIA) - Penultimo test prima dell' Europeo di giugno per l' Italia Under 21 che oggi (venerdì 24 marzo, ore 18) sfiderà la Serbia in amichevole a Backa Topola. Il grande appuntamento in Romania e Georgia si avvicina e gli azzurrini avranno a disposizione questa partita e quella di lunedì (27marzo) a Reggio Calabria contro l'Ucraina per convincere il ct Paolo Nicolato a inserirli nella lista dei 23 che partirà alla volta di Cluj, sede delle tre gare del girone contro Norvegia, Svizzera e Francia . Di seguito la diretta del match contro la Serbia...

18:28

27' - Mladinovic il primo ammonito del match

Entrata nettamente in ritardo di Mladinovic su Esposito, il signor Minakovic estrae il primo cartellino giallo del match.

18:24

23' - Sempre Baldanzi! Risponde ancora Stankovic

Incredibile, quinta conclusione in poco più di venti minuti per Baldanzi, che ancora con il sinistro, stavolta potente ma centrale chiama Stankovic alla risposta!

18:20

19' - Ancora Baldanzi vicino al gol

Inarrestabile il fantasista dell'Empoli, che crea un'altra grande palla gol con un gran numero in area, conclusione a botta sicura sulla quale si immola il difensore Duric con il corpo, rimanendo anche contuso. Italia ora in pieno controllo del gioco.

18:12

10' - Baldanzi gran protagonista

Buon avvio dell'Italia, trascinata da un Baldanzi particolarmente ispirato, che ci ha provato già in tre occasioni: l'ultima la più pericolosa, che ha costretto Stankovic a un intevento affatto banale.

18:02

1' - Iniziata la partita

Iniziata con un leggero ritardo la partita al 'Gradski Stadion' di Backa Topola, dove le nazionali Under 21 di Serbia e Italia si sfidano in amichevole. Padroni di casa in maglia rossa, la squadra di Nicolato in azzurro.

17:58

È il momento degli inni nazionali

Inni nazionali al 'Gradski Stadion' di Backa Topola prima dell'amichevole tra le nazionali Under 21 di Serbia e Italia. Si parte con quello di Mameli, poi sarà la volta di quello serbo.

17:53

Le formazioni ufficiali

SERBIA (4-2-3-1): F. Stankovic; Rogan, Drezgevic, Duric, Petkovic; Mladinovic, N. Stankovic; Micic, Lucic, Mitrovic; Raktov. Ct: Gran Stevanovic

ITALIA (3-5-2): Caprile; Carboni, Viti, Ruggeri; Pierozzi, Zapelli, Esposito, Casadei, Gallo; Baldanzi, Mulattieri. Ct: Paolo Nicolato

17:50

Tutto pronto al 'Gradski Stadion'

Tutto pronto al 'Gradski Stadion' di Backa Topola per l'amichevole tra le nazionali Under 21 di Serbia e Italia.

17:35

Prima chiamata per cinque azzurrini

Prima convocazione in Under 21 per i difensori Diego Coppola e Niccolò Pierozzi, senza dimenticare Bruno Zapelli (talentuoso trequartista del Belgrano 'prenotato' dalla Lazio), Giovanni Fabbian e Tommaso Baldanzi.

17:23

Serbia U21-Italia U21: dove vederla

L'amichevole dell'Italia Under 21 contro la Serbia (oggi, venerdì 24 marzo) e quella contro l'Ucraina (lunedì 27 marzo) saranno trasmesse in live streaming sul sito della Figc e sui profili social della Nazionale Maschile (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok).

17:10

'Sfumature d'azzurro', la mostra itinerante

Sarà Reggio Calabria (dove lunedì 27 marzo l'Italia U21 sfiderà in amichevole l'Ucraina) la sede della prima tappa di 'Sfumature d'Azzurro', la nuova mostra itinerante del Museo del Calcio che accompagnerà le gare casalinghe della Nazionale Under 21 nel 2023. La mostra racconta in parallelo la storia e i trionfi della Nazionale maggiore maschile insieme a quelli delle Nazionali giovanili azzurre e della Nazionale olimpica, grazie a una selezione di cimeli della collezione del Museo di Coverciano. Saranno presenti la coppa conquistata al Mondiale del 2006 in Gemania e quella vinta a Wembley nel 2021. Ingresso gratuito.

16:57

I convocati di Nicolato

Questi gli azzurrini convocati dal ct Nicolato per le due amichevoli contro Serbia e Ucraina (non sono al meglio Turati, Fagioli e Fabbian):

Portieri: Elia Caprile (Bari), Alessandro Sorrentino (Monza), Stefano Turati (Frosinone).

Difensori: Raoul Bellanova (Inter), Andrea Carboni (Venezia), Antonino Gallo (Lecce), Matteo Lovato (Salernitana), Caleb Okoli (Atalanta), Fabiano Parisi (Empoli), Niccolò Pierozzi (Reggina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Udinese), Mattia Viti (Nizza), Alessandro Zanoli (Sampdoria).

Centrocampisti: Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Reading), Salvatore Esposito (Spezia), Giovanni Fabbian (Reggina), Nicolò Fagioli (Juventus), Samuele Ricci (Torino), Bruno Zapelli (Belgrano).

Attaccanti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Matteo Cancellieri (Lazio), Lorenzo Colombo (Lecce), Samuele Mulattieri (Frosinone), Gaetano Oristanio (Volendam).

16:44

La carica del ct Nicolato

"Abbiamo poco tempo per diventare squadra. Ma questi ragazzi hanno qualità e disponibilità". Queste le parole di Paolo Nicolato alla vigilia dell'amichevole in Serbia: "La differenza, a livello internazionale, la farà il ritmo - ha aggiunto il ct degli azzurrini -. Dobbiamo sempre dare il massimo, anche oltre le nostre disponibilità".

'Gradski Stadion' di Backa Topola, Serbia