Italia U21, Nicolato: "Con la Francia per capire chi siamo"

L’ Europeo Under 21 è dietro l’angolo. L’Italia U21 di Nicolato è stata inserita nel girone con Norvegia, Svizzera e Francia . Proprio i transalpini rappresentano il primo ostacolo del raggruppamento D. Una partita che sa già di finale al pronti via. Il ct è fiducioso: “Timori non ne ho. So che faremo del nostro meglio, le idee le abbiamo molto chiare sia noi che i giocatori, ci siamo concentrati su quelle cose che riteniamo di poter fare un po' meglio, ci abbiamo lavorato nei limiti del tempo che abbiamo, che non è tanto, cercando di compensare il fatto che con molti non ci vediamo da tantissimo tempo”.

Italia U21, Nicolato ci crede

"Sono abbastanza sereno - continua Nicolato - perché ho visto lavorare la squadra molto bene, e le incognite che si hanno sono quelle che ogni allenatore e squadra hanno prima di iniziare una compagine di alto livello. Sono curioso di vedere al debutto contro la Francia di che pasta siamo fatti e di che livello siamo”.

Cittadini, dal Modena all'Europeo

Intanto, Giorgio Cittadini, ultima stagione al Modena in Serie B, spera di trovare spazio: “Ho fatto una grande stagione quest'anno e la Nazionale Under 21 è un po' la ciliegina sulla torta. Sicuramente è una rampa di lancio molto importante ed una vetrina questa squadra, potrei aprirmi le porte per la serie A in futuro. La paura non la calcolo neanche perché sono uno a cui piace affrontare nuove esperienze e dimostrare quanto vale. Non mi tirerò indietro se avrò l'occasione di dimostrare quanto valgo, e anzi non vedo l'ora di dimostrarlo". Infine, un pensiero sui compagni: "Scalvini pur essendo molto giovane può dare molta esperienza alla difesa della Nazionale perché lui è bravissimo a leggere i momenti della partita e ha tantissima qualità. Cambiaghi invece nell'ultimo periodo è entrato in uno stato di forma eccezionale, ho visto anche delle grandi giocate da parte sua, e anche lui può esserci molto utile in attacco ed in fase di rifinitura. Sono due giocatori fondamentali per questa squadra ad oggi".