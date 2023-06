Under 21, i convocati di Nicolato per gli Europei

Tutto pronto per l'esordio dell'Italia Under 21 nell'Europeo, che prenderà il via il prossimo 21 giugno e che si terrà in Georgia e Romania. Il ct Paolo Nicolato ha quindi diramato la lista ufficiale dei 23 che prenderanno parte alla competizione. Rispetto ai convocati del precedente raduno tenutosi a Tirrenia, nell'elenco si sono aggiunti il portiere del Bari Elia Caprile, il centrocampista dello Spezia Salvatore Esposito, il difensore dell'Inter Bellanova e l'attaccante del Leeds Gnonto, attualmente impegnato con la Nazionale maggiore nelle Finali di Nations League, e che si aggregherà al gruppo il 19 giugno . L'Italia, inserita nel Gruppo D, sfiderà Francia, Svizzera e Norvegia.