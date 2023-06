Italia Under 21, Caprile: "Siamo forti, puntiamo a vincere l'Europeo"

Italia Under 21, l'ottimismo di Caprile in vista degli Europei

In casa Italia Under 21 cresce l'ottimismo in vista dell'inizio degli Europei in Romania e Georgia. A tal proposito, ecco le parole del portiere Elia Caprile in un'intervista esclusiva al sito della Figc: "Non vedo tante nazionali superiori a noi, siamo l'Italia e puntiamo a vincere l'Europeo. Abbiamo il massimo rispetto nei confronti di ogni squadra, ma siamo anche convinti di potercela giocare con tutti. Siamo un grande gruppo, stiamo bene insieme e siamo forti, ma ovviamente sarà importante cominciare bene. Fisicamente stiamo bene anche perché a fine giugno è difficile trovare un giocatore fuori condizione. Ora fa tutto la testa, è fondamentale avere la giusta concentrazione". Il portiere del Bari è reduce dalla cocente delusione per via della sconfitta contro il Cagliari nello spareggio per la Serie A: "La vita va avanti, cerco di non pensarci più anche perché altrimenti mi metto tristezza. Per fortuna ho l'occasione di stare qui, adesso la testa è solo all'Europeo. Il compito mio e di Turati - prosegue il portiere azzurro - è quello di aiutare Carnesecchi e i compagni a fare bene. Dovremo essere dei collanti per il gruppo. Ho accettato questo ruolo con enorme felicità, non capita sicuramente tutti i giorni di fare un Europeo".