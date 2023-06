Italia Under 21, Nicolato può sorridere: "Buona reazione dopo le ferite..."

CLUJ ( ROMANIA ) - L' Italia Under 21 dimentica i torti subiti contro la Francia e ottiene la prima vittoria nella seconda giornata degli Europei di categoria in Georgia e Romania. Alla Cluj Arena gli azzurrini battono 3-2 i pari età della Svizzera e continuano a sperare nella qualificazione ai quarti. Al termine del match ha parlato il ct dell'Italia U21, Paolo Nicolato .

Italia U21, le parole di Nicolato dopo la vittoria sulla Svizzera

Queste le parole del ct degli azzurrini, Paolo Nicolato ai microfoni di Rai 2, dopo il 3-2 rifilato alla Svizzera: "Abbiamo fatto un grande primo tempo, ma dovevamo fare più gol. Sul piano fisico abbiamo pagato la prima partita con la Francia. Abbiamo cercato di contenere, nel secondo tepo non è stato certo una bella gara". Sulla reazione della squadra Nicolato non aveva dubbi: "Siamo usciti da un momento complicato. Eravamo feriti, ma abbiamo risposto bene". Adesso la sfida decisiva contro la Norvegia: "Quelli raccolti questa sera sono tre punti importanti, non era facile vincere contro la Svizzera. La Norvegia? Recuperiamo le energie per cercare di vincere anche la prossima partita".