Diretta Svizzera-Italia U21 0-0: segui LIVE la partita di oggi

Dopo la sconfitta, tra mille polemiche, al debutto l' Italia Under 21 è chiamata a riscattarsi nella sfida contro la Svizzera . Gli azzurrini di Nicolato tornano in campo per ripartire dopo il ko contro la Francia . Segui la sfida in diretta.

18:01

1' - Si comincia!

Fischio d'inizio del direttore di gara: inizia Svizzera-Italia!

17:55

Squadre in campo

Scendono in campo Italia e Svizzera: ora gli inni nazionali e poi inizierà la sfida.

17:50

Svizzera-Italia U21, i precedenti sorridono agli azzurrini

L’Italia è rimasta imbattuta in 13 dei 14 confronti Under 21 (6V, 7N, comprese amichevoli) disputati contro la Svizzera. Non solo: l’Italia ha tenuto la porta inviolata in 10 delle 14 sfide di Under 21 giocate contro la Svizzera.

17:35

Caro Gravina, dica a Ceferin che non siamo tutti scemi

Europeo Under 21: dopo lo scandaloso arbitraggio costato la sconfitta all'Italia contro la Francia, l'Uefa ha annunciato l'introduzione. del Var a partire dai quarti di finale. E perché non da subito? (LEGGI TUTTO)

17:25

Caos Italia-Francia, la decisione della Uefa

Dopo l'arbitraggio di Italia-Francia, che ha influito pesantemente sulla sconfitta degli azzurrini, arriva la decisione della Uefa: ecco il Var e la goal line technology. Ma solo dai quarti di finale...(LEGGI TUTTO)

17:15

Europei U21, le altre partite: che errore di De Ketelaere

La situazione nei gruppi A e B: ok Spagna e Ucraina, Belgio beffato con un clamoroso errore di De Ketelaere. (LEGGI TUTTO)

17:05

Svizzera-Italia U21, dove vederla in tv e streaming

in diretta la partita Svizzera-Italia U21, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita. Scopri dove vedere, controlla gli orari e i canali, segui la live in tv oppure in differita. (LEGGI TUTTO)

16:55

Italia, serve una vittoria contro la Svizzera

Gli azzurrini sono chiamati a riscattarsi dopo il ko al debutto, arrivato tra le polemiche arbitrali per un gol regolare non concesso nel finale. Il gruppo D vede al momento Francia e Svizzera in testa con tre punti: serve una vittoria per conquistare la qualificazione e continuare a sperare.

16:50

Nicolato, le parole sulla Svizzera e sugli errori arbitrali

Le parole del ct alla vigilia della sfida: "Non c'è tempo per pensare ancora agli errori arbitrali che sono costati cari nella gara d'esordio con la Francia, se l'Italia vuole andare avanti in questo Europeo Under 21 deve a tutti i costi fare i tre punti". (LEGGI TUTTO)

16:45

Svizzera-Italia U21, le formazioni ufficiali

SVIZZERA U21 (4-1-4-1): Saipi; Blum, Stergiou, Burch, Omeragic; Sohm; Imeri, Rieder, Jashari, Ndoye; Amdouni. CT Rahmen

ITALIA U21 (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Tonali, Rovella, Bove, Parisi; Pellegri, Gnonto. CT Nicolato.

ARBITRO: Al-Hakim (Svezia)